Найдена коварная опасность спиннера

Подшипник и лепестки – гениальное в своей простоте изобретение. Но спиннер может быть не только забавой, но и поводом для серьезного беспокойства, вызывая зависимость.

У офисных работников появилась новая всепоглощающая любовь. Вертушка, или – как ее называют с блеском в газах и придыханием сами поклонники – спиннер. Ежедневно в мире продаются тысячи и тысячи этих незамысловатых игрушек. Некоторые их владельцы зачастую уже даже не мыслят себя без спиннера, а уж выйти без него из дому кажется просто немыслимым.

Fidget Spinner, как его называют почитатели – это всего лишь симметричной формы предмет, в центре которого находится подшипник. Такой же, как в самокатах или роликовых коньках. Однако ни самокаты, ни ролики не стали предметом культа. А вот спиннер – смог.

"Приготовьтесь к короткому сеансу гипноза. Простая игрушка: внутри подшипник, вокруг которого вращаются лепестки. Вот и все. В этой простоте гениальность спиннера. Теперь, говорят, можно смотреть вечно не только на огонь и воду, а еще и на то, как крутится спиннер", – справедливо заметил журналист Олег Барышев.

Считается, что автор изобретения – американка Кэтрин Хеттингер. Когда-то она из того что было под руками соорудила для дочки простую забаву. Вскоре такую же игрушку попросили для них сделать приятели. И однажды вертушка приобрела мировую популярность, неожиданно став культовым предметом. Как утверждают поклонники, эта игрушка развивает мелкую моторику, повышает концентрацию, помогает концентрировать внимание. Ну, наконец, это просто красиво. Однако вскоре было замечено, что спиннер вызывает настоящую зависимость, сродни наркотической. В американских школах забава уже попала под запрет. Там посчитали, что зависимость от гаджета вызывает низкую успеваемость.

Спрос на спиннеры в несколько раз превышает предложение. Этим пользуются кустари, штампуя игрушку в подвалах и используя для окраски вертушек не самые экологичные красители. Так, европейские таможенники изъяли 200 тысяч спиннеров, содержавших тяжелые металлы – ртуть и свинец. Конечно, тяжело разобраться – какая партия изготовлена на заводе, а какая в подвале. Но это еще одна "темная" сторона захлестнувшего мир увлечения.