Чем опасна вегетарианская диета

Американские ученые назвали вредный для здоровья тип вегетарианской диеты. Исследование проводилось на протяжении 20 лет.

Специалисты рассмотрели три вида диеты. Первая включала в себя продукты растительного и животного происхождения, вторая – цельные зерна, ягоды, овощи и фрукты, а третья включала обработанные зерна, жареный картофель и подслащенные напитки.

Ученые выяснили, что опасной для здоровья является диета с употреблением в пищу очищенных зерен вместе с большим количеством сахаросодержащих продуктов. Она чревата высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Lenta.ru.

К подобным выводам они пришли, отследив состояние здоровья более 200 тысяч человек, которые в течение 20 лет участвовали в специальном опросе. Отмечается, что первоначально в исследовании не участвовали люди с ишемической болезнью сердца и раком, а также те, кто пережил инсульт.

Напомним, ранее ученые из США выяснили, что жирная и высококалорийная пища, фастфуд, популярные в развитых странах Запада, неизбежно приводят к ожирению и накоплению биологического "мусора" в организме на клеточном уровне. Это, в свою очередь, способствует более раннему наступлению старческих нарушений головного мозга. При этом каждый девятый житель планеты носит в себе опасную генную мутацию, увеличивающую риск старческого слабоумия вследствие неправильной диеты.