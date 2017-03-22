Чашка чая в день спасет от слабоумия
Ученые из Национального университета Сингапура пришли к такому выводу на основе семилетних наблюдений за тысячей пожилых пациентов. Оказалось, что у тех, кто регулярно пьет чай, риск развития деменции на 61% ниже.
В исследовании также приняли участие несколько сотен человек, у которых выявили генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. У них употребление чая сократило риск развития когнитивных нарушений на 86%.
Однако для положительного эффекта следует пить лишь натуральный листовой чай без сахара и молока, пишет ТАСС. Последнее, например, снижает усвояемость полезных органических веществ, таких как катехины.
Руководивший исследованием доцент Фэн Лэй уточнил, что для профилактики слабоумия достаточно выпивать в день 200 миллилитров любого чая – зеленого, черного, улуна и так далее. В эксперименте участвовали только сингапурские китайцы, но ученые считают, что сделанные выводы справедливы для людей всех национальностей.
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