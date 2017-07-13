Найден простой способ продлить жизнь
По мнению ученых, к такой диете нужно переходить постепенно, по мере старения. То, что могут позволить себе молодые люди без вреда для здоровья, увеличивает риск преждевременной смерти у пожилых, утверждается в опубликованном в New England Journal of Medicine докладе.
Здоровая еда, на которую следует постепенно переходить с годами, это овощи и фрукты, орехи и рыба. цельное зерно. Одновременно необходимо снижать потребление сахара и сладкого. Хорошо бы отказаться и от красного мяса. Идеальное сочетание продуктов, по утверждению исследователей, демонстрирует средиземноморская диета.
"Наше исследование показывает, что даже незначительные улучшения качества диеты могут существенно повлиять на риск смерти, и наоборот, ухудшение качества диеты может увеличить риск", – считает руководитель работы Мерседес Сотос-Прието, доцент Университета Огайо.
По мнению ученых, результаты их работы подчеркивают долгосрочные преимущества для здоровья, связанные с улучшением качества питания. Особое внимание нужно уделять не отдельным продуктам, а диете в целом.
"Схема здорового питания может быть принята в соответствии с культурными предпочтениями людей и их здоровьем. Ни одна диета не подходит сразу всем", – добавил соавтор исследования профессор Франк Ху.
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