Память научились улучшать электричеством

Американские ученые из Пенсильванского университета разработали эффективный метод улучшения памяти. Он основан на электростимуляции мозга. Нейробиологи провели эксперимент на людях, больных эпилепсией.

Исследование проводилось в рамках проекта "Восстановление активной памяти". Его целью является разработка имплантируемого в человеческий мозг устройства.

Ученые выбрали для исследования именно больных эпилепсией людей, потому что этот недуг может ухудшать когнитивные навыки. Добровольцы выполняли различные тесты, чтобы исследователи могли выявить их способность к запоминанию, сообщает Gizmodo. Одновременно с этим ученые стимулировали области мозга испытуемых, связанные с формированием памяти.

По окончании эксперимента нейробиологи сравнили эффекты от воздействия на мозг при его высокой и низкой активности. Оказалось, что в первом случае стимуляция ухудшала результаты тестов. А вот во втором память улучшалась.

Ученые полагают, что полученные ими результаты помогут разработать метод замкнутого цикла, при котором имплантируемое устройство будет посылать электрические импульсы только тогда, когда они будут полезными. Нейробиологи надеются, что это позволит смягчить симптомы болезни Альцгеймера, деменции и других нейродегенеративных последствий.