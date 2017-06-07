Россиян предупредили об атаке гриппа

Роспотребнадзор заявил, что в текущем году в нашу страну придет новый вирус гриппа. Специалисты считают, что он может быть похож на свиной.

Ведомство подготовило годовой доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения России. Согласно отчету, эпидемии не прогнозируется, поскольку, новые штаммы уже включены в состав вакцины от гриппа.

"Возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1)", – цитируют доклад "Известия". "Одновременно прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А(H3N2)", — говорится в документе.

Отмечается, что пандемический штамм гриппа А(H1N1)pdm09 в 2009 году стал известен как свиной. Под новым вирусом А(H1N1) имеется в виду штамм "Мичиган".

"Тем, кто прививается, ничего не угрожает. Вакцинацию лучше проходить в августе-октябре, до начала эпидсезона в ноябре-декабре", — посоветовал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики Института вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. Также он пояснил, что новая разновидность пандемического штамма гриппа 2009 года, вероятнее всего, будет похожа на предыдущую.

Эксперт отметил, что штамм А(H1N1) уже включен в состав вакцины, которой будут прививать россиян в этом году. Вместе с тем в НИИ гриппа Минздрава России заявили, что в эпидемический сезон 2017–2018 годов будут циркулировать вирусы, родственные пандемическому штамму А(H1N1) 2009 года, а также еще один тип гриппа А и два — гриппа B.