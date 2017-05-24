Бесполезные лекарства от простуды

Болеть никто не любит, но от простуды или гриппа все мы страдаем хотя бы раз в год. Народная мудрость гласит о том, что выздоровление наступит в любом случае – если лечиться неделю или не лечиться семь дней. Если вы решили победить простуду медицинскими препаратами, не ошибитесь: на рынке сейчас представлено множество абсолютно бесполезных лекарств. Dni.Ru помогут сэкономить деньги и разобраться в море таблеток-пустышек.

Еще каких-то 20-30 лет назад грипп и ОРВИ лечили чаем с медом и горчичниками. При высокой температуре врачи рекомендовали принимать жаропонижающие препараты. Собственно, европейская медицинская практика и сегодня рекомендует придерживаться именно такого метода лечения. В России же с экранов телевизоров сейчас льется поток навязчивой рекламы, призывающий покупать лекарства, которые излечат от простуды чуть ли не за три дня. В основном речь идет о российских иммунностимуляторах и противовирусных препаратах.

Но чудес не бывает! Человеческий организм устроен природой так, что переформатировать процессы, происходящие в нем, таблетки не могут. Наша иммунная система сама решает, как бороться с тем или иным вирусом, "переубедить" ее в этом различные иммуностимуляторы не способны.

А ведь сегодня именно таких препаратов можно насчитать больше десятка. Серьезных научных исследований для создания доказательной базы их эффективности не проводилось, зато есть отрицательные отзывы об иммуностимуляторах со стороны врачей и пациентов. Да и Всемирная организация здравоохранения скептически относится к таким препаратам.





Для подпитки иммунной системы человека ничего не требуется: наш организм сам включает ее и запускает необходимые функции во время болезни. Иммуностимуляторы необходимо принимать в очень редких случаях, когда организм буквально истощен серьезными заболеваниями. К примеру, такие препараты необходимы онкологическим больным для поддержки иммунной системы, отмечает главный врач Немецкой клиники реабилитации и здоровья в Москве, профессор Ихар Мелникау.

"Европейская медицинская практика не подразумевает применения иммуностимуляторов при лечении гриппа и простуды. При таких заболеваниях врач обычно назначает симптоматическое лечение, а также постельный режим и обильное теплое питье", – сказал Мелникау в интервью Dni.Ru.

Иммуностимуляторы, которые пачками покупают люди в аптеках, это – простое зарабатывание денег фармацевтическими компаниями.

Если больной гриппом или ОРВИ человек начинает принимать иммуностимуляторы, то он таким образом раскачивает иммунную систему, а ей это совсем не нужно, ведь во время болезни, в том числе, вырабатывается иммунитет на будущее. В случае приема иммуностимуляторов организм отказывается работать сам и в итоге расслабляется, а значит, в случае более тяжелой болезни иммунная система может не справиться с инфекцией, заключил профессор.





АРБИДОЛ

Самый популярный в России от гриппа почему-то не любят грамотные специалисты, поскольку до сих пор неизвестна его реальная эффективность. ВОЗ считает клинические испытания препарата не отвечающими минимальным требованиям. Изобрели Арбидол (производитель "Фармстандарт", Россия) в 1974 году в СССР. Однако препарат после нескольких лет выпуска был забыт, а затем, в 2007 году его снова достали из пыльного шкафа и широко прорекламировали. Арбидол входит в список жизненно необходимым и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

АМИКСИН

Этот не менее популярный в России препарат почти нигде в мире больше не применяется, поскольку исследования были остановлены из-за развития нежелательных эффектов. Проще говоря, его безопасность не доказана, а вот побочные эффекты у Амиксина ("Фармстандарт", Россия) имеются.

ИНГАВИРИН

Механизм действия Ингавирина (ОАО "Валента Фармацевтика", Россия) неизвестен, о действующем веществе как о противовирусном не знает никто, кроме производителя, вменяемые исследования отсутствуют. Независимые анализы говорят о том, что Ингавирин не оказывает заметного влияния на вирусы. Не так давно этот препарат продавался под названием Дикарбимин и применялся в качестве стимулятора кроветворения. Сегодня он вдруг поменял название, а вместе с ним и свои показания, и теперь стал чуть ли не самым известным лекарством от гриппа и ОРВИ.





КАГОЦЕЛ

Очередное уникальное изобретение российских ученых с сомнительной безопасностью. "Мы взяли целлюлозу, это полимер из хлопка, взяли еще определенное вещество, получаемое из хлопка, его соединили с целлюлозой, получили полимер. Он и называется Кагоцелом", – так описал свой препарат директор компании-производителя "Ниармедик Плюс". Доказательной клинической базы по Кагоцелу не существует, зато в авторитетных международных источниках о бесполезности этого препарата написано предостаточно.

ПОЛИОКСИДОНИЙ

Pагадочный препарат, который используется только в России и Грузии. Причем как утверждает производитель (НПО ПЕТРОВАКСфарм, Россия) вылечить им можно все, начиная от ОРВИ и простуды и заканчивая туберкулезом, артритом и ожогами.На самом деле нет ни одного исследования, которое бы подтвердило эффективность этого лекарственного средства. Входит в ЖНВЛП и в состав российской вакцины от гриппа "Гриппол". ВОЗ высказывала сомнения относительно включения иммуностимуляторов в состав вакцин.



БРОНХО-МУНАЛ

В основе этого препарата лизаты разных стрептококков, клебсиелл, стафиллокока и гемофильной палочки. По заявлению производителя (Sandoz, Словения) продукты расщепления бактерий должны накапливаться в кишечнике человека и оттуда стимулировать иммунитет на борьбу с острыми респираторными инфекциями. Доказательств этому фантастическому действию не существует. В одном ряду с Бронхо-муналом стоят Имудон (Solvay Pharma, Франция) и ИРС-19 того же производителя. Задумка применения лизатов бактерий отдаленно напоминает вакцинацию, только никаких исследований на этот счет нет.





ГРИППФЕРОН

Препарат на основе человеческого интерферона для лечения гриппа и ОРВИ. Производитель Гриппферона (ЗАО "Фирн М", Россия) забыл проинформировать пациентов о том, что необходимо четыре часа прямого и непрерывного воздействия интерферона в высоких дозах на клетку, чтобы он оказал хоть какое-то действие. Гриппферон в виде назальных капель просто не способен сделать такое.

ДЕРИНАТ

Препарат состоит остатков ДНК, которые, по замыслу производителя (ЗАО "ФП "Техномедсервис", Россия) почему-то должны стимулировать иммунитет для борьбы с вирусами. Качественные исследования Дерината и доказательная база отсутствуют.





ГОМЕОПАТИЯ

Другая группа бесполезных лекарств от простуды и гриппа – гомеопатические препараты. Не во всех странах мира они входят в списки лекарств доказательной медицины, а ВОЗ в последнее время крайне скептически оценивает возможности гомеопатии в цело и даже рекомендует отказаться от таких препаратов.



Кандидат медицинских наук Олег Белый называет гомеопатию своеобразной психотерапией для слишком тревожных пациентов. По данным, которые озвучил врач, таких людей в обществе насчитывается от 40 до 80 процентов. "Никакой клинической эффективностью гомеопатические препараты не обладают. Как говорится – нет ничего бесполезнее безвредного", – сказал Белый.

Фармацевт Ольга Ферова, напротив, уверена в эффективности сладких гомеопатических шариков. "Я лично и весь мой коллектив профессиональных провизоров и фармацевтов склоняется к тому, что гомеопатические препараты – не бесполезные лекарства. Есть люди, которые только гомеопатией успешно лечатся. Если бы этот метод лечения был не эффективен, то пациенты не покупали бы гомеопатические лекарства в таких больших количествах", - сказала специалист в интервью Dni.Ru.





Очевидно, что покупают такие препараты, как "Оциллококцинум" (Boiron, Франция) пациенты не просто так – с экранов телевизоров в самый разгар эпидемии гриппа нам предлагают избавиться от болезни, в том числе, и с помощью этого гомеопатического лекарства. По сути это – сахарные шарики с экстрактом внутренностей несуществующей в природе утки.

Французский производитель ничего не сообщает ни о механизме действия препарата, ни о его фармакокинетике. Отсутствуют научные данные о том, каким образом экстракт печени и сердца утки должен подавлять вирусы гриппа. Более того, препарат фактически не содержит это активное вещество: концентрация якобы полезного экстракта полностью исключает наличие хотя бы одну его молекулу в "Оциллококцинуме".





Специалисты отмечают, что при использовании любых лекарств немалое значение играет эффект плацебо, когда пациент просто верит в выздоровление и оно, действительно, наступает. Чем лечить простуду – каждый решает сам для себя, это не та болезнь, которая требует слишком серьезного научного подхода. Но не стоит забывать и о том, что острые респираторно-вирусные инфекции могут привести к осложнениям.

При выборе любого метода или способа лечения необходимо проконсультироваться с врачом!