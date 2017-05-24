Бесполезные лекарства от простуды

Обыски у Серебренникова Страсти вокруг Максаковой Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Среда 24 мая
Лента новостей
22:01
Хирурги превратили кисть бразильца в боксерскую перчатку
22:00
В Китае от наводнения погибли семь человек
21:59
Цена на нефть может подскочить до $100
21:21
Арестован пятый фигурант дела о взрыве в Манчестере
21:14
Биотуалеты устроили гонки на Манежной площади (видео)
21:08
Впечатляющие виды строительства Крымского моста
21:04
Экстремал разбился в Подмосковье
21:00
Американцы пожаловались на "грубый" российский истребитель
20:54
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца
20:41
Страшные кадры падения металлической конструкции на детей в Перми
20:21
Папа Римский смутил Меланью Трамп (видео)
20:20
В столице Индонезии произошло два взрыва
20:03
Назван любимый министр россиян
20:02
Заключенному пытались передать телефон с помощью иконы (видео)
19:38
Пугающие подробности разрыва Жужи с бизнесменом-вдовцом
19:34
Дождь парализовал движение в Москве
19:31
В Европе растет число политических единомышленников России
19:03
Российские школьники удивили мир на конкурсе Intel ISEF
18:58
Страшные кадры аварии фуры с отказавшими тормозами (видео)
18:52
Валентина Талызина: Это боль и ужас
18:38
Пассажиры пожаловались на коллапс в московском метро
18:29
Турецкий рассказал о поющем Путине
18:21
Папа обрадовал скорбную Меланью
18:20
Госдума приняла в первом чтении лесную амнистию
18:11
Яковлеву прогнали домой после скандала на границе
18:03
Из небоскреба "Федерация" в Москва-Сити эвакуировали людей
17:51
Анна Седокова лишилась брата
17:49
Пешеход убил облившего его грязью водителя
17:32
Волгоград вновь принимает ралли-рейд "Великая степь – Дон"
17:19
50-летний Гоша Куценко в третий раз станет папой
17:18
Походы в спортзал меняют взгляды мужчин
17:17
Полиция Петербурга прикрыла бордель с путанами из Африки
17:09
Российский дизайнер восхитила Мальдивы своими нарядами
17:05
Миронов заменил благодарственную речь обращением к Путину
17:00
Почему Западу придется привыкать к терактам
16:56
Путин дал совет россиянам
16:55
Обольстительная Макеева оголилась в Каннах
16:47
Как будут бороться с террористами в мессенджерах
16:36
Максакова набросилась на Садальского на шоу
16:33
В Литве заявили о войне с Россией
16:25
Трамп прилетел в Италию по картам XVIII века
16:06
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
16:02
Мать Галкина умерла от рака
15:41
Одна треть собственников квартир в пятиэтажках проголосовали по программе реновации
15:36
Россиянку с мужем зарезали на египетском курорте
15:32
Александр Домогаров: Сегодня ничего не хочется
15:27
Чиновников признали главными пострадавшими от кризиса
15:27
Онкобольная певица пострадала из-за бардака в поликлинике
15:02
Президент Таджикистана поставил на место Трампа
14:58
Блогер показал дизайн iPhone 8 на видео
14:55
Ведущий Первого канала назвал себя жертвой "Дианы Шурыгиной"
14:42
Как спасти глаза от гаджетов
14:38
Киеву почудилась мировая популярность украинского языка
14:36
Совместные покупки и другие способы сэкономить
14:27
Украинский дизайнер устроила истерику из-за российского флага
14:18
Кристина Орбакайте о новом семейном статусе
14:10
Посол-папуас явился на саммит ООН без трусов
14:09
Знаменитая актриса умерла в возрасте 44 лет
14:03
Володин разъяснил суть поправок в закон о реновации
13:52
Москвичам увеличили размер пособия на ребенка
13:46
Land Cruiser 200 Executive White: представительский внедорожник
13:39
В Москве снова выпадет снег
13:34
Школьница выставила на продажу девственность ради машины и учебы
13:32
Известные продюсеры расскажут о карьере в Голливуде
13:20
Названы сроки начала президентской предвыборной кампании в России
13:19
Российский квас подменяют газировкой
13:16
Навального уличили в экономической безграмотности
13:00
Дума призовет ОБСЕ защитить права граждан Украины
12:59
Светлана Пермякова рассказала о раке кишечника
12:55
В Москве придумали новый способ борьбы с пробками
12:53
Жена Прилучного готовится к пластической операции
12:50
Меланья Трамп в трауре пришла к Папе
12:39
Пользователей мессенджеров лишат анонимности
12:38
Организаторов "групп смерти" посадят надолго
12:37
Как организовать вечеринку на свежем воздухе
12:35
Москвич устроил погром в офисе на 1,6 миллиона
12:34
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
12:29
Елена Летучая борется с чудовищным ожирением
12:25
Госдума делает выборы еще более прозрачными
12:24
Райкина полечили на 500 тысяч
12:22
Для жаждущих поклониться святым мощам развернули полевые кухни
12:08
Малахов оконфузился из-за мокрых штанов
11:58
Вампиры заводят "подружек" из корысти
11:55
Установлена окончательная причина крушения Ту-154
11:49
Известная ведущая возмутила своим поведением на красной дорожке
11:38
Дочь Навки зажгла с Ди Каприо на элитном курорте
11:34
В Турции машина насмерть сбила россиянку
11:31
У Серебренникова случилось новое несчастье
11:28
Колин Ферт бежит от брекзита в Италию
11:26
Родившая Шейк показала фигуру в сногсшибательном платье
11:15
Звезду Comedy Club задержали в Петербурге
11:09
Названа причина смерти внука Сталина
11:04
Разительные перемены во внешности Билана
10:47
Блеклую Ходченкову сравнили с драконом в Каннах
10:46
Усманов – Навальному: Тьфу на тебя еще раз
10:34
Новая жена младше Геннадия Ветрова на 28 лет
10:31
Хитрые белорусы наладили реэкспорт в Россию санкционной рыбы
10:29
В центре Москвы Maybach атаковали "коктейлем Молотова"
10:19
На Кольцевой линии метро произошел сбой
10:10
Пресняков будет жить на кладбище после свадьбы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
Что прячут в ковчеге с мощами Николая Чудотворца
Здоровье

Бесполезные лекарства от простуды

Фото: GLOBAL LOOK press
Болеть никто не любит, но от простуды или гриппа все мы страдаем хотя бы раз в год. Народная мудрость гласит о том, что выздоровление наступит в любом случае – если лечиться неделю или не лечиться семь дней. Если вы решили победить простуду медицинскими препаратами, не ошибитесь: на рынке сейчас представлено множество абсолютно бесполезных лекарств. Dni.Ru помогут сэкономить деньги и разобраться в море таблеток-пустышек.
прочитано 1144 раза

Еще каких-то 20-30 лет назад грипп и ОРВИ лечили чаем с медом и горчичниками. При высокой температуре врачи рекомендовали принимать жаропонижающие препараты. Собственно, европейская медицинская практика и сегодня рекомендует придерживаться именно такого метода лечения. В России же с экранов телевизоров сейчас льется поток навязчивой рекламы, призывающий покупать лекарства, которые излечат от простуды чуть ли не за три дня. В основном речь идет о российских  иммунностимуляторах и противовирусных препаратах.

ПО ТЕМЕ

Самые бесполезные лекарства

Страшные последствия обычного насморка

Почему антибиотики теряют эффективность

Но чудес не бывает! Человеческий организм устроен природой так, что переформатировать процессы, происходящие в нем, таблетки не могут. Наша иммунная система сама решает, как бороться с тем или иным вирусом, "переубедить" ее в этом различные иммуностимуляторы не способны.

А ведь сегодня именно таких препаратов можно насчитать больше десятка. Серьезных научных исследований для создания доказательной базы их эффективности не проводилось, зато есть отрицательные отзывы об иммуностимуляторах со стороны врачей и пациентов. Да и Всемирная организация здравоохранения скептически относится к таким препаратам.

Фото: GLOBAL LOOK press/J.M. Guyon

Для подпитки иммунной системы человека ничего не требуется: наш организм сам включает ее и запускает необходимые функции во время болезни. Иммуностимуляторы необходимо принимать в очень редких случаях, когда организм буквально истощен серьезными заболеваниями. К примеру, такие препараты необходимы онкологическим больным для поддержки иммунной системы, отмечает главный врач Немецкой клиники реабилитации и здоровья в Москве, профессор Ихар Мелникау.

"Европейская медицинская практика не подразумевает применения иммуностимуляторов при лечении гриппа и простуды. При таких заболеваниях врач обычно назначает симптоматическое лечение, а также постельный режим и обильное теплое питье", – сказал Мелникау в интервью Dni.Ru.

Иммуностимуляторы, которые пачками покупают люди в аптеках, это – простое зарабатывание денег фармацевтическими компаниями.

Если больной гриппом или ОРВИ человек начинает принимать иммуностимуляторы, то он таким образом раскачивает иммунную систему, а ей это совсем не нужно, ведь во время болезни, в том числе, вырабатывается иммунитет на будущее. В случае приема иммуностимуляторов организм отказывается работать сам и в итоге расслабляется, а значит, в случае более тяжелой болезни иммунная система может не справиться с инфекцией, заключил профессор.

Фото: Dni.Ru

АРБИДОЛ

Самый популярный в России от гриппа почему-то не любят грамотные специалисты, поскольку до сих пор неизвестна его реальная эффективность. ВОЗ считает клинические испытания препарата не отвечающими минимальным требованиям. Изобрели Арбидол (производитель "Фармстандарт", Россия) в 1974 году в СССР. Однако препарат после нескольких лет выпуска был забыт, а затем, в 2007 году его снова достали из пыльного шкафа и широко прорекламировали. Арбидол входит в список жизненно необходимым и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

 АМИКСИН

Этот не менее популярный в России препарат почти нигде в мире больше не применяется, поскольку исследования были остановлены из-за развития нежелательных эффектов. Проще говоря, его безопасность не доказана, а вот побочные эффекты у Амиксина ("Фармстандарт", Россия) имеются.

ИНГАВИРИН

Механизм действия Ингавирина (ОАО "Валента Фармацевтика", Россия) неизвестен, о действующем веществе как о противовирусном не знает никто, кроме производителя,   вменяемые исследования отсутствуют. Независимые анализы говорят о том, что  Ингавирин не оказывает заметного влияния на вирусы.   Не так давно этот препарат продавался под названием Дикарбимин и применялся в качестве стимулятора кроветворения. Сегодня он вдруг поменял название, а вместе с ним и свои показания, и теперь стал чуть ли не самым известным лекарством от гриппа и ОРВИ.

Фото: Dni.Ru

КАГОЦЕЛ

Очередное уникальное изобретение российских ученых с сомнительной безопасностью.  "Мы взяли целлюлозу, это полимер из хлопка, взяли еще определенное вещество, получаемое из хлопка, его соединили с целлюлозой, получили полимер. Он и называется Кагоцелом", – так описал свой препарат директор компании-производителя "Ниармедик Плюс". Доказательной клинической базы по Кагоцелу не существует, зато в авторитетных международных источниках о бесполезности этого препарата написано предостаточно.

ПОЛИОКСИДОНИЙ

Pагадочный препарат, который используется только в России и Грузии. Причем как утверждает производитель (НПО ПЕТРОВАКСфарм, Россия) вылечить им можно все, начиная от ОРВИ и простуды и заканчивая туберкулезом, артритом и ожогами.На самом деле нет ни одного исследования, которое бы подтвердило эффективность этого лекарственного средства. Входит в ЖНВЛП и в состав российской вакцины от гриппа "Гриппол". ВОЗ высказывала сомнения относительно включения иммуностимуляторов в состав вакцин. 

БРОНХО-МУНАЛ

В основе этого препарата лизаты разных стрептококков, клебсиелл, стафиллокока и гемофильной палочки. По заявлению производителя (Sandoz, Словения) продукты расщепления бактерий должны накапливаться в кишечнике человека и оттуда стимулировать иммунитет на борьбу с острыми респираторными инфекциями. Доказательств этому фантастическому действию не существует. В одном ряду с Бронхо-муналом стоят Имудон (Solvay Pharma, Франция) и ИРС-19 того же производителя. Задумка применения лизатов бактерий отдаленно напоминает вакцинацию, только никаких исследований на этот счет нет.

Фото: Dni.Ru

ГРИППФЕРОН

Препарат на основе человеческого интерферона для лечения гриппа и ОРВИ. Производитель Гриппферона (ЗАО "Фирн М", Россия) забыл проинформировать пациентов о том, что необходимо четыре часа прямого и непрерывного воздействия интерферона в высоких дозах на клетку, чтобы он оказал хоть какое-то действие. Гриппферон в виде назальных капель просто не способен сделать такое.

ДЕРИНАТ

Препарат состоит остатков ДНК, которые, по замыслу производителя (ЗАО "ФП "Техномедсервис", Россия) почему-то должны стимулировать иммунитет для борьбы с вирусами. Качественные исследования Дерината и доказательная база отсутствуют.

Фото: Dni.Ru

ГОМЕОПАТИЯ

Другая группа бесполезных лекарств от простуды и гриппа – гомеопатические препараты. Не во всех странах мира они входят в списки лекарств доказательной медицины, а ВОЗ в последнее время крайне скептически оценивает возможности гомеопатии в цело и даже рекомендует отказаться от таких препаратов.

Кандидат медицинских наук Олег Белый называет гомеопатию своеобразной психотерапией для слишком тревожных пациентов. По данным, которые озвучил врач, таких людей в обществе насчитывается от 40 до 80 процентов.  "Никакой клинической эффективностью гомеопатические препараты не обладают. Как говорится – нет ничего бесполезнее безвредного", – сказал Белый.

Фармацевт Ольга Ферова, напротив, уверена в эффективности сладких гомеопатических шариков. "Я лично и весь мой коллектив профессиональных провизоров и фармацевтов склоняется к тому, что гомеопатические препараты – не бесполезные лекарства. Есть люди, которые только гомеопатией успешно лечатся. Если бы этот метод лечения был не эффективен, то пациенты не покупали бы гомеопатические лекарства в таких больших количествах", - сказала специалист в интервью Dni.Ru.  

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Melnikov

Очевидно, что покупают такие препараты, как "Оциллококцинум" (Boiron, Франция) пациенты не просто так – с экранов телевизоров в самый разгар эпидемии гриппа нам предлагают избавиться от болезни, в том числе, и с помощью этого гомеопатического лекарства. По сути это – сахарные шарики с экстрактом внутренностей несуществующей в природе утки.

Французский производитель ничего не сообщает ни о механизме действия препарата, ни о его фармакокинетике. Отсутствуют научные данные о том, каким образом экстракт печени и сердца утки должен подавлять вирусы гриппа. Более того, препарат фактически не содержит это активное вещество: концентрация якобы полезного экстракта полностью исключает наличие хотя бы одну его молекулу в "Оциллококцинуме".

Фото: GLOBAL LOOK press/Jeremy Maude

Специалисты отмечают, что при использовании любых лекарств немалое значение играет эффект плацебо, когда пациент просто верит в выздоровление и оно, действительно, наступает. Чем лечить простуду – каждый решает сам для себя, это не та болезнь, которая требует слишком серьезного научного подхода. Но не стоит забывать и о том, что острые респираторно-вирусные инфекции могут привести к осложнениям.

При выборе любого метода или способа лечения необходимо проконсультироваться с врачом!

Автор: Александр Пельт24 мая 2017, 20:57

комментарии

Политика

Почему Западу придется привыкать к терактам
Назван любимый министр россиян
В Литве заявили о войне с Россией
Президент Таджикистана поставил на место Трампа

Шоу-бизнес

Мнение пластического хирурга о новой внешности Ляйсан Утяшевой
Легендарный советский певец борется с раком в США
Пугающие подробности разрыва Жужи с бизнесменом-вдовцом
Директор Бузовой о ее беременности и уходе из "Дома-2"

Проишествия

Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью
Полиция закрыла глаза на линчевание россиянина в Мексике
Появилось фото террориста из Манчестера

Lifestyle

Валентина Талызина: Это боль и ужас
Турецкий рассказал о поющем Путине
Миронов заменил благодарственную речь обращением к Путину
Райкина полечили на 500 тысяч
Шоу-бизнес

Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы

Попавшая в беду телеведущая хочет вернуться в Россию
Шоу-бизнес

Блеклую Ходченкову сравнили с драконом в Каннах

Выход российской актрисы произвел фурор
Шоу-бизнес

Пугающие подробности разрыва Жужи с бизнесменом-вдовцом

Ведущая "Дома-2" назвала причину расставания
Экономика

Цена на нефть может подскочить до $100

Для этого необходимо соблюдение договоренностей о сокращении добычи ресурсов

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Папа обрадовал скорбную Меланью
Разительные перемены во внешности Билана
Трогательный танец Нагиева и Яковлевой
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке

Спорт

Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге

Регионы

Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru