Почему больным гриппом стоит лизать лягушек

Индийские ученые сообщили, что лягушки могут быть полезны в разработке лекарства от гриппа. Слизь этих земноводных содержит вещества, способные уничтожить инфекцию.

Исследователи пришли к такому выводу, изучив химический состав слизи лягушек вида Hydrophylax bahuvistara. Их выделения содержат особые белковые молекулы, обладающие антивирусными свойствами, сообщает Lenta.ru.

Из 32 пептидов тест на безвредность прошел только один из них – урумин. Этот белок оказался безопасным для клеток крови человека, а заодно и способным уничтожать вирусы гриппа. Он блокирует геммаглютинин, находящийся на поверхности вирусных частиц, предотвращая проникновение инфекции внутрь клетки.

По словам эксперта, обнаружение вещества с такими свойствами было большой удачей. Для выявления одного потенциального лекарственного средства приходится анализировать около миллиона различных белковых соединений, а в этом случае в организме одного вида нашли сразу четыре необходимых вещества, пояснил он.

Напомним, что недавно японские ученые представили таблетку от гриппа, способную победить заболевание всего за один день. Препарат прошел первые клинические испытания и доказал свою эффективность.