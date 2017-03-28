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Здоровье

Чем спастись от новой вспышки гриппа

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
В России резко увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ. Медики бьют тревогу: во всех уголках страны число заболевших продолжает расти.
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю число госпитализированных с гриппом и ОРВИ пациентов увеличилось на 14%. По словам главы ведомства Анны Поповой, ситуация с гриппом в России будет оставаться напряженной еще минимум две недели. "Если на предыдущей неделе доля вирусов гриппа B составляла 75%, то на этой неделе это уже 86,5%", – отметила руководитель Роспотребнадзора.

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Как россиянам спастись от смертельного вируса гриппа

Напомним, грипп – тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей независимо от пола или возраста. Это заболевание проявляется резкой интоксикацией и катаральными явлениями в виде ринита, заложенности носа и кашля с поражением бронхов. Что же стоит за нынешним внезапным всплеском заболеваемости гриппом среди россиян? Dni.ru решили узнать мнение специалиста и обратились за разъяснениями к практикующему врачу-терапевту.

"Эта вспышка гриппа связана с погодными явлениями, – подтвердила корреспонденту издания врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. –  Вы же видите, зима вернулась. А перед этим было легкое потепление и вирусы активизировались, потому что они любят такую промозглую погоду".

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

В настоящее время медики наблюдают у пациентов два типа гриппа. Одним из них является ротовирусная инфекция или кишечный грипп. Его еще называют “болезнью немытых рук”, потому что основной механизм передачи вируса – фекально-оральный. От этой разновидности гриппа, проявляющейся кишечными симптомами, чаще всего страдают маленькие дети и их мамы.

При этом у всех отмечаются одни и те же симптомы – громкое урчание и боли в животе, тошнота, рвота, диарея. При тяжелом течении заболевания возможны головокружения и обмороки.

У людей постарше грипп чаще проявляется в иной форме. Такой вид гриппа поражает бронхи и легкие. В результате пациент либо долго мается изнуряющим кашлем, либо у него стремительно развивается пневмония. 

По мнению Ларисы Алексеевой, еще одной немаловажной причиной резкого роста числа заболевших гриппом может быть то, что у многих россиян именно сейчас истек срок действия ранее сделанной прививки. Это означает, что вакцины от гриппа их уже не защищают. Вероятно поэтому некоторые привившиеся продержались всю зиму, а сейчас заболели, полагает эксперт.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky

Вирус гриппа постоянно мутирует, принимает разные формы. Чем же обезопасить себя от очередной разновидности этого заболевания? "Ничем, кроме лекарственных препаратов, не спасешься", – убеждена специалист.

"Лично я для профилактики уже несколько лет весь сезон пью один и тот же препарат – когацел. Раньше я не верила в его действие и не принимала ничего, кроме тамифлю. Но в прошлом году, заболев, начала принимать этот препарат по схеме. Всего четыре таблетки в месяц получается. Также очень хорошо помогает ингаверин. У меня его пьют и дети, все и знакомые. Кто его не пьет, тот болеет", – добавила врач.

Кроме того, человеку, чтобы оставаться здоровым, важно как следует защищать шейную и ушную зоны. "Издавна и русские женщины, и восточные всегда носили платки. Сейчас у нас эта традиция утрачена, голова, шея и уши наших людей всегда открыты, поэтому на них действуют эти перепады погоды. Я всегда и всем об этом говорю – эта зона самая уязвимая и ее нужно закрывать платком, шалью или капюшоном. Даже летом на море нужно надевать легкий платок, чтобы не продуло. Только так вы можете уберечь себя от простудных заболеваний", – подчеркнула Алексеева.

Опытный доктор поделилась еще одним личным секретом здоровья. "Всю зиму я пью имбирь ежедневно. Просто имбирный чай, очень крепкий. Это мои личные методы профилактики", – подчеркнула терапевт.

Врач-реабилитолог, доктор медицинских наук Светлана Махмудова также отмечает: на этот раз среди заболевших действительно много тех, кто ранее прививался от гриппа. "Болеет определенное количество человек – как раз те люди, которые сделали прививки и пьют много лекарств", – говорит эксперт.

По мнению специалиста, грипп не является заболеванием, которое вредит человеку. Светлана Махмудова убеждена, что грипп "приходит" к заболевшему человеку как некое информационное поле, чтобы очистить его не только от шлаков и токсинов, но и от ненужных действий и мыслей. Но человек не воспринимает эту информацию правильно – он усиленно лечится, пьет лекарства, приостанавливает симптомы.

Но с лекарствами надо быть очень осторожными, предостерегает врач. "Не все продукты питания одинаково подходят людям с разными группами крови, а здесь химия. Человек сбивает температуру лекарствами, а ведь именно при высокой температуре погибают вирусы. Как говорится – если вы лечите грипп, то он проходит через семь дней, а если не лечите, то за неделю", – заключила эксперт.

28 марта 2017, 22:02

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