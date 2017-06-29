Студентка изобрела полезное пиво
"Полезные для здоровья свойства пробиотиков известны давно, более того, во многих продуктах, подверженных ферментации, содержатся так называемые хорошие бактерии. Но эти вещества еще не добавлялись в такой популярный продукт, как пиво", – рассказала автор проекта, студентка четвертого курса Сингапурского университета Элсини Чань.
От идеи до ее воплощения прошло немало времени. Над претворением проекта в жизнь вместе со студенткой девять месяцев работал доцент Лю Шао Цюань. Исследователям пришлось столкнуться с рядом проблем, которые поначалу казались неразрешимыми, но в итоге пенный напиток с уникальными свойствами был разлит в бокалы.
"Непосредственно в данной разработке была применена бактерия молочной кислоты, которая для поддержания жизнедеятельности использует сахар, содержащийся в сусле. Конечный продукт получается с острым и терпким вкусом при содержании алкоголя около 3,5%", – приводит слова Элсини Чань университетская пресс-служба.
По словам разработчиков, в уникальном пиве содержится доза полезных веществ, рекомендованная Международной научной ассоциацией пробиотиков и пребиотиков. Сто граммов пенного напитка содержит около миллиарда пробиотиков.
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Scientists from NUS Medicine, NUS Engineering and the Singapore Consortium for Synthetic Biology could one day create probiotics that provide anti-ageing effects, engineer E. coli to serve as biosensors that detect infectious diseases, or create good bacteria to kill bad ones! ������ #NUSResearch #NUSCares - Find out more on our Facebook page | Swipe up on our IG stories! - #NationalUniversityofSingapore #Singapore
Недалек тотчас, когда уникальное пиво попадет на прилавки. Доцент Лю Шао Цюань и его подопечная Элсини Чань уже ведут переговоры с пивоварами, которые согласились бы выпускать полезный напиток.
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