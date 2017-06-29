Умер Яковлев из "Иванушек" ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

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Студентка изобрела полезное пиво

Фото: GLOBAL LOOK press\Frank Leonhardt
В Сингапурском университете создано пиво, полезное для здоровья. Теперь в пенном напитке, придуманном студенткой и разработанном учеными, содержатся пробиотики: вещества, нейтрализующие вирусы и токсины и регулирующие иммунитет.
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"Полезные для здоровья свойства пробиотиков известны давно, более того, во многих продуктах, подверженных ферментации, содержатся так называемые хорошие бактерии. Но эти вещества еще не добавлялись в такой популярный продукт, как пиво", – рассказала автор проекта, студентка четвертого курса Сингапурского университета Элсини Чань.

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От идеи до ее воплощения прошло немало времени. Над претворением проекта в жизнь вместе со студенткой девять месяцев работал доцент Лю Шао Цюань. Исследователям пришлось столкнуться с рядом проблем, которые поначалу казались неразрешимыми, но в итоге пенный напиток с уникальными свойствами был разлит в бокалы. 

"Непосредственно в данной разработке была применена бактерия молочной кислоты, которая для поддержания жизнедеятельности использует сахар, содержащийся в сусле. Конечный продукт получается с острым и терпким вкусом при содержании алкоголя около 3,5%", – приводит слова Элсини Чань университетская пресс-служба.

По словам разработчиков, в уникальном пиве содержится доза полезных веществ, рекомендованная Международной научной ассоциацией пробиотиков и пребиотиков. Сто граммов пенного напитка содержит около миллиарда пробиотиков.

Недалек тотчас, когда уникальное пиво попадет на прилавки. Доцент Лю Шао Цюань и его подопечная Элсини Чань уже ведут переговоры с пивоварами, которые согласились бы выпускать полезный напиток. 

Автор: Алексей Минин29 июня 2017, 11:33
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