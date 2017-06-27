Пивовары предложили хитрые ограничения для алкоголя

Производители пива предлагают послабления в законе, касающиеся реализации пива. А вот правила продажи крепкого алкоголя, по их мнению, следует ужесточить.

Производители пива предложили ввести запрет на продажу крепкого алкоголя с 21:00 до 09:00. При этом пенного напитка, по их мнению, ужесточение касаться не должно, пишет "Коммерсантъ".

Вариант закона "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции" будет рассматриваться 29 июня в ходе заседания рабочей группы по повышению эффективности государственного регулирования и конкуренции на алкогольном рынке. Вопрос обсудят на совещании у замминистра экономического развития Олега Фомичева.

Пивовары неоднократно пытались законодательно разделить пиво и другие алкогольные напитки. Из прошлых инициатив лоббистов в нынешнюю редакцию закона попало только предложение снова разрешить продажу пива на рынках и спортивных объектах. По понятным причинам с ними не согласны производители водки и вина.

"Создание каких-то преференций в реализации, например по времени, для отдельных видов продукции, недопустимо. Правила должны быть одинаковыми для всех", – заявил председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров.