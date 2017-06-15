Сколько можно выпить без вреда для организма

Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России рассчитал дозы алкоголя, которые для россиян несут малый, средний и большой вред. При подсчетах ориентировались на линейку напитков от пива до коньяка.

Показательно, что даже специалисты Минздрава не говорят о "безвредных" дозах. Речь в их исследовании идет лишь о менее или более вредном для человека количестве спиртного. Расчеты были сделаны для единоразового употребления, дневного и недельного. Предполагается, что полученные цифры можно будет использовать при маркировке алкогольной продукции.

"Например, если мужчина будет пить по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градусов три раза в неделю, то риск будет низким, а если снимать стресс каждый рабочий день, то риск увеличится до среднего", – пишет газета "Известия".

Если мужчина будет выпивать четыре 750-граммовых бутылки крепленого вина в неделю, то он подвергнет свой организм высокому риску. А вот если одну бутылку в неделю – риск снижается до минимального.

Пятьдесят граммов водки мужчина может выпить дважды в день без особого риска для здоровья. Женщине лучше обойтись одной такой дозой. Все, что больше – уже рискованно. Женщины зато могут ежедневно утешать себя парой стограммовых бокалов сухого вина или одним бокалом шампанского, риск будет минимальным. Более вредными ученые считают коктейли крепостью более 18 градусов: мужчина может позволить себе пропустить 150 граммов такого напитка, а вот для женщин это уже более рискованно.







Чтобы было удобнее считать дозы и градусы, медики вывели некую "стандартную дозу". Иными словами, СД – это объем готового алкогольного напитка, в котором содержится 10 граммов этилового спирта. Например, пятидесятиграммовая рюмка водки содержит 1,6 СД или 16 граммов чистого этилового спирта. Исходя из этой "стандартной дозы" и были сделаны расчеты отдельно для женщин и мужчин.

Так, при употреблении 21 СД в неделю или 3-4 СД в день для мужчины несет минимальный риск, до 35 СД в неделю – средний, и 35-70 СД в неделю – высокий. Для женщин доза составляет соответственно от минимальной 14 СД, средней 28 СД и до высокой 28-70 СД в неделю.

Минздрав лишит россиян возможности дегустировать алкоголь и покупать его со скидкой: https://t.co/8KEtwje68S pic.twitter.com/4U2hlMLafc — ФедералПресс (@FederalPress) 31 мая 2017 г.

"Есть ситуации, в которых алкоголь должен быть сведен до нуля — северным народам нельзя употреблять, так как у них нет ферментов, способных расщеплять спиртное. Алкоголикам также запрещается употребление подобных напитков", — прокомментировал расчеты коллег директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.



К слову, для классификации доз напитков и составления шкалы рисков были использованы рекомендации Всемирной организации здравоохранения. В Минздраве не исключают, что теперь алкогольные напитки будут маркироваться в соответствии с их риском для здоровья.