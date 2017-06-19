Британские спортсмены нарушили российскую границу ради пива

Четверо британских участников соревнований по спортивному ориентированию в Финляндии незаконно проникли на территорию России в районе населенного пункта Париккала, передает Life.ru. Там они пробыли порядка 15 минут. За это время они успели выпить несколько банок пива. Спортсмены объяснили, что ради этого и пошли на нарушение границы. На обратном пути их задержали финские пограничники. Сейчас решается вопрос о привлечении британских спортсменов к ответственности. Российская сторона была проинформирована о произошедшем.
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