Британские спортсмены нарушили российскую границу ради пива

Четверо британских участников соревнований по спортивному ориентированию в Финляндии незаконно проникли на территорию России в районе населенного пункта Париккала, передает Life.ru. Там они пробыли порядка 15 минут. За это время они успели выпить несколько банок пива. Спортсмены объяснили, что ради этого и пошли на нарушение границы. На обратном пути их задержали финские пограничники. Сейчас решается вопрос о привлечении британских спортсменов к ответственности. Российская сторона была проинформирована о произошедшем.

