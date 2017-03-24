Названа шокирующая причина рака

Вот уже несколько веков человечество пытается разгадать таинственную причину возникновения онкологии. Однако последние открытия ученых неутешительны: оказывается, рак практически невозможно предотвратить.

Как выяснили исследователи из университета Джонса Хопкинса, почти две трети случаев онкологических заболеваний вызваны ошибками при копировании ДНК во время деления клеток, сообщает "Газета.Ру". Эту аномалия не зависит ни от нашего образа жизни, ни от наследственности.

По мнению авторов научной работы, случайно возникает , в среднем, около 66% раковых мутаций. К такому выводу ученые пришли на основе анализа 32 видов онкологии в 68 странах. Они выяснили, что вероятность заболеть тем или иным видом рака варьирует, но сам факт того, что в делениях клеток в любой момент может произойти сбой, остается неизменным.

Так, рак простаты или кости вызывается случайными мутациями в 95% случаев, а рак поджелудочной железы – в 77%, еще 18% приходятся на окружающую среду и 5% на наследственность. Рак легких вызывается внешними факторами в 65% случаев, случайными мутациями – в 35%. А наследственность в появлении этого заболевания вообще роли не играет.

В среднем, вероятность заболеть раком из-за неправильного образа жизни или плохой экологии составляет всего 29%. На 5% онкологическое заболевание определяется наследственностью. При этом, ученые подчеркивают, что их открытие – все же не повод махнуть рукой на себя, ведь в 40% случаев развитие недуга все же можно предотвратить.