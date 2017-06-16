Йога и медитация меняют ДНК

Ученые Университета Ковентри (Великобритания) доказали, что йога и медитация могут буквально вылечить от рака. Это связано с позитивными изменениями в ДНК человека.

Чтобы прийти к такому выводу, специалисты проанализировали 18 исследований, которые проводились за последние 11 лет. В них приняли участие приняли около 846 человек. Ученые изучали данные экспрессии гена после MBI.

Результаты показали, что занятия йогой и медитация являются спасением от многих недугов. В частности, эти практики улучшают психику, могут спасти от рака и помогают бороться со старостью, передает Daily Mail.

Так, в организме практикующих йогу людей производится гораздо меньше молекул, активирующих гены, которые вызывают воспаление. Эти молекулы образуются в результате стрессовых ситуаций. Они напрямую связаны с ускоренным старением, раком и плохим психическим состоянием.

Ученые считают, что ранее молекулы, которые вызывают воспаление, были менее опасны. Однако сейчас, если учитывать тот факт, что стресс по той или иной причине бывает затяжным, экспрессия таких генов может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже раком.

Напомним, ранее ученые канадского Гуэлфского университета обнаружили неизвестные ранее свойства красного лука. По мнению исследователей, это овощ – незаменимый помощник при лечении онкологии. Теперь специалисты изучают возможность создания на основе красного лука лекарств. Также они предлагают использовать его для создания экстрактов и биологически активных добавок.