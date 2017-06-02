Найден способ полностью избавиться от аллергии

Австралийские ученые нашли способ полностью избавиться от симптомов аллергии. Согласно результатам исследования, для этого необходимо очистить "память" иммунных клеток.

Исследователь Рэй Степто заявил, что иммунные клетки человека воспринимают собственные белки тела как антигены, передает JCI Insight. По его словам, организм человека обладает устойчивой "памятью" на подобную реакцию. Тем не менее, группе ученых удалось достичь в этом определенных успехов с помощью генной терапии.

По словам эксперта, принцип лечения астмы и других форм аллергии состоит в возвращении "памяти" иммунных клеток к тому моменту, когда человек еще не был болен. Автор исследования отметил, что ученым предстоит еще пять-шесть лет экспериментов на мышах, а после этого еще примерно такой же срок работы с добровольцами.

Изначально теория Рэя Степто родилась при проведении экспериментов на мышах. Ученые заразили организм грызунов вирусом, вызывающим астму и приступы кашля, после чего вернули инфицированные клетки к исходному состоянию. После того, как их организму "стерли память", иммунитет перестал бороться с безопасными молекулами.

опять аллергия началась

опять задыхаюсь в соплях

всего лишь гулять сходила ммммм — åнастасий�� (@drunk_gh0ul) 23 мая 2017 г.

Напомним, около трети жителей планеты страдают от аллергии. При этом около трети из них больны хроническими формами, остальные – сезонными. Специалисты утверждают, что аллергия любого типа "запрограммирована" на генетическом уровне. Ребенок с вероятностью в 40% унаследует ее от одного родителя. Если и отец, и мать, страдают, например, от астмы, то вероятность появления ее у детей возрастает вдвое.