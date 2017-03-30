Основные причины весеннего недомогания

Многие люди весной часто жалуются на погоду, так как она отражается на самочувствии. При этом возможны головные боли, чувство слабости и сонливость. Какие же конкретно причины могут лежать в основе такого состояния?

Повышенная влажность

На самочувствии может негативно сказываться перепад влажности, когда в помещении из-за отопления воздух сухой, а при выходе на улицу с высокой влажностью получается резкий контраст. Это может стать причиной простудных заболеваний. Чтобы не допустить их, рекомендуется не торопиться весной снимать головные уборы, позаботиться о теплой обуви. Также в качестве профилактики поможет частое промывание полости носа солевым раствором.

Перепады температуры

Для весеннего периода довольно характерны значительные перепады между дневными и ночными температурами. Даже в течение одного дня показания температурного столбика могут существенно меняться.

Такие условия неблагоприятны для людей, имеющих склонность к аллергическим реакциям, а наиболее опасны для страдающих бронхиальной астмой. Чтобы позаботиться о себе, необходимо пересмотреть рацион питания. В частности, рекомендуется отказаться от алкоголя, сладкого, пряностей, жареных и острых блюд. Также стоит избегать и мест, где курят, так как табачный дым способен спровоцировать аллергию. Впрочем, эта рекомендация относится и к здоровым людям.

Магнитные бури

Для метеочувствительных людей магнитные бури всегда являются проблемой, но весной их влияние оказывается более выраженным. Связано это с повышенной солнечной активностью в этот период, которая в сочетании с магнитными бурями оказывает заметное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Для таких людей в эти дни рекомендуется больше отдыхать, отказаться от тяжелой физической и умственной работы. По согласованию с врачом возможен прием некоторых препаратов, облегчающих самочувствие.

Перепады атмосферного давления

Оптимальным для здоровья человека считается атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. Наиболее неблагоприятно на самочувствии сказывается его падение, когда в воздухе снижается содержание кислорода. Это может у некоторых людей сопровождаться одышкой, ощущением нехватки воздуха и общей слабостью. В такие дни может помочь дыхательная гимнастика, контрастный душ. Из продуктов полезными окажутся содержащие калий, к таким можно отнести бананы, абрикосы, изюм и картофель.