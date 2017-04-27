На Москву надвигается массовая аллергия

По оценкам специалистов, в этом году москвичи начнут страдать от сезонной аллергии на цветение гораздо позже чем обычно. Всему виной запоздалый приход весеннего тепла и обилие дождей.

Эксперты проанализировали состояние растений в Москве и пришли к выводу, что из-за холодов многие деревья еще не начали разбрасывать пыльцу, от которой так страдают аллергики, сообщает "Московский комсомолец". Так, например, еще не зацвели ольха и орешник – самые ранние "провокаторы" аллергической реакции.

По прогнозам специалистов, москвичи начнут чихать, плакать и покрываться красными пятнами лишь в конце апреля (29-30 числа). А самый пик массовых аллергических реакций придется на середину мая, когда будет уже достаточно тепло, солнечно и начнет летать пыльца цветущих деревьев.

Иммунологи рекомендуют аллергикам тщательно подготовиться к этому периоду. Тем более, что в этом году, орешник, ольха и береза зацветут не последовательно, а одновременно, что будет особенно тяжело переживаться "зависимыми" от пыльцы людьми.

Эксперты также отмечают, что сложнее будет тем, кто живет в центре города, так как там цветение начинается раньше, чем на окраине. Второй пик заболевания придется уже на начало лета (конец мая – июнь). В этот период начнется следующая волна цветения. Зацветут злаковые и другие травы (крапива, щавель, полынь, подорожник).

По оценкам специалистов, число аллергиков в Москве постоянно растет. Кроме того, именно жители мегаполисов сложнее всего переживают цветение, так как пыльца смешивается в воздухе с вредными химическими веществами и становится особенно агрессивной.