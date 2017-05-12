Причину аллергии у кошек нашли в людях
Аллергическую реакцию у человека вызывает отнюдь не кошачья шерсть, вопреки распространенному мнению. Аллергическая реакция проявляется на белок, содержащийся в омертвевших частицах кожи животных и секреторных выделениях их желез. Точно так же и кошки могут не переносить белок конкретного хозяина.
У животного начинает зудеть кожа, появляются расчесы до кровавых ранок. Раньше эти симптомы списывали на паразитов и назначали средства от блох, а если не помогало – списывали на неправильное питание и рекомендовали сменить кошачью диету. Но ветеринары с удивлением констатируют, что смена хозяина часто приводит к полному исцелению домашнего питомца, – пишет РИА Новости.
Наблюдения практиков подтверждают и лабораторные исследования. Стоит принести кошке вещи предыдущего хозяина, на которых остались частицы его кожи, как снова начинается аллергическая реакция.
Если ваша домашняя любимица ведет себя беспокойно, часто чешется, раздирает кожу до крови – попробуйте на время отдать ее знакомым. Если аллергические проявления прекратятся – увы, именно эта кошка с вами жить не сможет, ваш белок ей не подходит. И с этим придется смириться.
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