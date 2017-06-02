Чай помогает женщинам бороться с раком

Не секрет, что женщины пьют больше чая, чем мужчины. И положительное действие этот напиток оказывает лишь на дам, оставаясь нейтральным для представителей сильного пола.

Чай снижает вероятность развития рака и проблем с метаболизмом у женщин, говорится в статье, опубликованной в Human Molecular Genetics и подписанной группой биологов. "Подобные положительные эффекты были характерны для женщин, но не мужчин. Наши коллеги показывали: употребление чая снижает уровень эстрогена, что может объяснять различия в реакции организма на этот напиток. Кроме того, женщины пьют больше чая, чем мужчины, и это подкрепляет наши выводы", – рассказала Вероника Эк из Упсальского университета.

Генетики все чаще убеждаются, что "обертка", содержащая белки-гистоны, которые удерживают свернутую ДНК на месте и влияют на "считываемость" отдельных генов, играет важную роль. Она участвует в передаче информации между поколениями, позволяя животным и растениям быстрее приспосабливаться к новым условиям среды.

Ученые проанализировали структуру ДНК трех тысяч европейцев и сопоставили результаты с частотой употребления чая. Изменения были отмечены только у женщин, причем лишь у тех, кто любил этот напиток.

Косвенные результаты исследования показали, что изменения в геномах DNAJC16 и TTC17 напрямую связаны с употреблением чая. Оба гена отвечают за самоуничтожение клетки, если ее ДНК повреждена, а также препятствуют развитию рака, диабета и других болезней. Возможно, поэтому у женщин, пьющих много чая, здоровье крепче.

По словам ученых, для однозначного результата нужны дополнительные исследования. Пока слишком мало данных, чтобы что-то утверждать, но одно известно точно: россияне по утрам предпочитают именно этот ароматный напиток.