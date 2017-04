Школьник победил рак зеленым чаем

Семиклассник заинтересовался разработкой лекарства от рака после того, как у двух друзей семьи обнаружили это заболевание. Свою работу он приурочил к школьной научной выставке.

Изучив имеющиеся в свободном доступе данные, юный исследователь предположил, что антиоксиданты в составе зеленого чая могут уничтожать раковые опухоли. Для подтверждения своей теории она организовал дому мини-лабораторию. Проводить исследования школьнику помогал его отец-химик.

Стивен проводил опыты на червях. В итоге ему удалось доказать, что полифенол может устранить образование опухолей у особей, отравленных канцерогенами, передает CNN.

Работу Литта признали лучшей на школьной выставке. Более того, разработки юного исследователя привлекли внимание ученых из университета Тафтса. Они организовали для мальчика экскурсию по настоящей лаборатории, чтобы показать ему, как ведутся поиски лекарства от рака.

