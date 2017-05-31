Бесполезные и опасные лекарства "от сердца"

Среди множества сердечных лекарств практически не существует безвредных препаратов. Каждый имеет свои побочные эффекты, иногда незначительные, а порой и серьезные. Гомеопаты говорят, что их метод лечения наиболее безопасный в отличие от традиционных фармакологических. Чем лечиться при болезнях сердца и к кому обращаться в первую очередь, разбирались Dni.Ru.

Самыми опасными заболеваниями были и остаются сердечно-сосудистые (ССЗ). По статистике, более трети смертей в мире вызваны недугами, связанными с нарушениями сердечно-сосудистой системы: ишемической болезнью сердца, инсультами и другими. В нашей стране около 56% всех умерших граждан пострадали от болезней этой группы, при этом от инсультов – 28%, от инфарктов – 20%.

Наиболее распространенными кардиологическими недугами являются ишемическая болезнь сердца и ее отдельные формы (стенокардия, различные нарушения ритма и проводимости), инфаркт миокарда и постинфарктный кардиосклероз, разнообразные пороки сердца, сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь и атеросклероз. "Более 75% случаев смерти от ССЗ происходят в странах с низким и средним уровнем дохода", – уточняют во Всемирной организации здравоохранения.



Конечно, необходимы профилактические меры для сведения к минимуму риска ранней смерти в результате нарушений сердечно-сосудистой системы. К первоочередным мерам медики относят пропаганду здорового образа жизни и отказ от алкоголя и курения. Не менее опасно нездоровое питание, переедание и отсутствие физической активности. Даже обычная ежедневная ходьба приводит к общему оздоровлению. А уж активные занятия спортом и подавно держат организм в форме, предотвращая риск развития заболеваний, связанных с нездоровым образом жизни.

Кроме очевидных рекомендаций, таких как здоровый активный образ жизни, врачи всего мира используют лекарственную терапию. И вот здесь есть несколько опасных моментов. Речь идет о неправильной диагностике и, как следствие, неверных назначениях, а также о самолечении.

Интернет давно стал доступен в самых дальних уголках. Выйти в Сеть можно и из дома, и с работы, и с гаджетов. Но, к сожалению, использовать полученную информацию не всегда удается верно и вдумчиво. Главный врачебный принцип – "не навреди!" – здесь почти не работает. В результате каждый пятый "лечится" совсем не от тех болезней, которые у него на самом деле имеются.

Как горько шутят сами медики, с помощью интернета любой пользователь может обнаружить у себя симптомы всех известных болезней и найти сотни способов их лечения. И вместо консультации специалиста люди очень часто спрашивают на форумах и в соцсетях, чем им лечиться, при этом ухудшая иногда – увы! – общую статистику смертности.

В КАРДИОЛОГИИ ВСЕ НЕ ТАК

"В кардиологии все не так. Люди принимают препараты, которые назначают им доктора. Валокордин (производитель "Кревель Мойзельбах ГмбХ", Германия) и корвалол (производитель "Московская фармацевтическая фабрика", Россия) пьют бабушки для успокоения. Если человек болеет, он должен принимать препараты, которые назначает ему доктор. То, что находится в красивых коробках в аптеках – имеются в виду БАДы... Так это надо спросить самих людей, зачем они их покупают?! Не думаю, что адекватный доктор будет их назначать", – рассказал Dni.Ru кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, рентгенохирург Российского кардиологического научно-производственного комплекса "Институт А.Л. Мясникова" Роман Широков.

"Любые лекарственные средства обладают целым списком побочных действий. Есть кардиологические препараты, которые применяются, скажем, в терапии, но при одних заболеваниях сердечно-сосудистой системы они показаны, при других – их побочные действия не дают нам возможности их назначать, эти препараты. Любое назначение должно быть сделано только специалистом – терапевтом ли, кардиологом ли. Исходя из своих знаний и опыта, врач назначает необходимую дозировку, чтобы пациент не попал в итоге в реанимацию", – поддержал коллегу в интервью Dni.Ru кандидат медицинских наук, врач-кардиолог 31-й ГКБ Москвы Дмитрий Емельянович.



Всемирная организация здравоохранения и ООН в целом настаивают, что во всех странах должна быть общая доступность здравоохранения. Как это будет организовано – неважно, но все люди должны иметь доступ к медицинской помощи. В частности, они должны иметь доступ к лекарствам. В России, конечно, отличная физическая доступность лекарств: до ближайшей аптеки дойти недалеко.



"Но не в этом же заключается доступность лекарств! Она заключается, прежде всего, в экономической доступности", – уточнил доктор медицинских наук, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения Высшей школы экономики, член авторитетного "Общества специалистов доказательной медицины" Василий Власов.

Как подсказал профессор, доступный интернет, если использовать его с умом, может быть и хорошим помощником. Например, если появляются сомнения в верности назначенного врачом лечения, можно сравнить текущие назначения с общемировой врачебной практикой. Это позволит задать врачу правильные вопросы и получить понятные ответы.

"Идете на сайт Национальной медицинской библиотеки США, вводите запрос и получаете тексты. Это у вас занимает 10-15 минут, если вы знаете, как называется ваша болезнь. Ну, все хронические больные знают, как называются их болезни, и любое назначение врача они могут проверить по руководствам. Это создает принципиально иную ситуацию!" – подсказал Власов.

ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕБЕЗОПАСНЫЕ



Так за какими препаратами мы прежде всего отправляемся к домашней аптечке или в ближайшую аптеку, когда "прижмет" сердце? Чаще всего это недорогие валидол (производитель "Ай Си Эн Лексредства", Россия), корвалол (производитель "Московская фармацевтическая фабрика", Россия), валокордин (производитель "Кревель Мойзельбах ГмбХ", Германия), иногда нитроглицерин (производитель "Ай Си Эн Лексредства", Россия). И если действие последнего доказано и достаточно изучено – шутка ли, нитроглицерин "от сердца" используется уже более века! – то остальные препараты действуют немного не так, как мы привыкли считать.

КОРВАЛОЛ

Предшественник отечественного корвалола валокордин был разработан в 1963 году в Германии. Российский корвалол – практически полный аналог немецкого препарата. Клинически доказано, что корвалол не влияет на течение и исход сердечно–сосудистых заболеваний. А вот входящий в его состав фенобарбитал накапливается в тканях и впоследствии их разрушает. Фенобарбитал во многих странах запрещен, а у нас корвалол (как, впрочем, и валокордин) продается без рецепта. Препарат обладает ярко выраженным снотворным, сосудорасширяющим, седативным и спазмолитическим действием, так как содержит психотропные компоненты: этиловый эфир а-бромизовалериановой кислоты (около 3%) и фенобарбитал (1,12%).



По словам профессора Власова, "эти препараты зарегистрированы в качестве сердечного средства, но при сердечных заболеваниях они бесполезны". "История создания валокордина отсылает к тем временам, когда все болезни модно было лечить сном. На деле оба препарата обладают исключительно седативным действием, которое крайне приятно для пожилых людей, особенно женщин, стесняющихся выпить рюмку водки за обедом. Лечебный эффект препаратов никакими клиническими исследованиями не доказан", – подчеркнул специалист.

ВАЛИДОЛ



По мнению многих практикующих врачей, валидол представляет собой не более чем вкусную мятную конфетку. Терапевтической пользы от него практически нет. Разве что учитывать неплохой эффект освежения дыхания. Тем не менее валидол остается, пожалуй, одним из самых популярных препаратов при внезапных сердечных болях.

НИТРОГЛИЦЕРИН



Нитроглицерин (производитель "Ай Си Эн Лексредства", Россия) расширяет мелкие сосуды и улучшает приток крови к отдельным участкам сердечной мышцы. Выпускается в разных видах: спрей под язык, таблетки, пластыри, раствор для внутривенного введения. К сожалению, препарат не отличается избирательностью и действует огульно на все мелкие сосуды сразу. Что выгодно отличает нитроглицерин ("Ай Си Эн Лексредства", Россия) от других сердечных лекарств, уже через несколько минут после приема налицо несомненный лечебный эффект, наступает улучшение. Однако следует учесть риск резкого падения артериального давления. В результате возможны слабость, головокружение, обмороки, головные боли. Боль, кстати, иногда может быть настолько нестерпимой, что заставляет отказываться от использования нитроглицерина.

"Возьмем самое распространенное лекарство, нитроглицерин. Он выпускается в разных формах – таблетки, аэрозоли и так далее. Бесконтрольное самостоятельное применение этого препарата может привести к самым непоправимым последствиям". – предостерег Дмитрий Емельянович.

Кроме обычных лекарственных форм, нитроглицерин (производитель "Ай Си Эн Лексредства", Россия) используется и в гомеопатии. Только они, по утверждениям самих гомеопатов, знают – как усилить лечебный эффект лекарства и при этом значительно снизить токсический.

"Да, в гомеопатической аптеке есть этот препарат. И называется он глоноинум. В низком разведении он будет действовать точно так же, как аптечный, только не будет иметь побочных эффектов за счет того, что гомеапатические препараты производятся путем серийных последовательных разведений, в результате чего возрастает терапевтическое действие и снижается токсическое", – пояснила, в свою очередь, врач-гомеопат ГЦ "Фитамедикал" Наталия Скляр.



АСПИРИН



Как ни странно, главная роль ацетилсалициловой кислоты (производитель "ОАО Фармстандарт", Россия) – это влияние на свертывание крови, хотя мы привыкли им лечить простуду. Отличное профилактическое средство от инфаркта и инсульта в группах риска по внезапным сердечным событиям. Однако ацетилсалициловая кислота ("ОАО Фармстандарт", Россия) действует на эпителий стенки желудка, почек, матку, сосуды, а также влияет на печень. Учитывая еще и обезболивающий эффект аспирина, изменения в органах можно просто не заметить, в результате при бесконтрольном использовании препарата заработать язву желудка и двенадцатиперстной кишки.

БЕТА-БЛОКАТОРЫ

К этой группе относятся анаприллин (производитель "Ай Си Эн Лексредства", Россия), атенолол (производитель "Биомед", Россия), бисопролол (производитель ООО "Озон", Россия), небиволол (производитель "Салютас Фарма ГмбХ", Германия), метопролол (производство "Adipharm", Болгария). Их назначают при гипертонической болезни, стенокардии, аритмии, после инфаркта миокарда. Однако следует знать, что в этой группе есть препараты так называемые неселективные (анаприллин, "Ай Си Эн Лексредства", Россия), то есть действующие сразу на весь организм без какой-либо избирательности, и лекарства с избирательным действием (атенолол ("Биомед", Россия), метопролол ("Adipharm", Болгария)) а также современные селективные лекарства (бисопролол (ООО "Озон", Россия), небиволол ("Салютас Фарма ГмбХ", Германия)). И, если селективные практически лишены побочных эффектов, то неселективные опасны возможными обострениями бронхиальной астмы или обструктивного бронхита и гипогликемии, нарушением потенции, депрессией. При назначении врача следует учитывать эти побочные эффекты и не стесняться задавать вопросы специалисту.

МОЧЕГОННЫЕ



В кардиологии как правило используют гипотиазид (производитель "Хиноин", Венгрия), индапамид (производитель "Биохимик", Россия), фуросемид (производитель "АЙ СИ ЭН Полифарм", Россия). Их назначают при выраженной сердечной недостаточности и гипертонической болезни, чтобы снизить нагрузку на сосуды и сердце, 1-2 раза в день. Однако вместе с “лишней” жидкостью из организма выводится калий. В результате появляется слабость, боли в мышцах, перебои в сердце, падение давления, что приводит к обморочным состояниям и головной боли. Чтобы избежать неприятных побочных эффектов, лучше обсудить с врачом индивидуальное назначение препаратов этой группы с учетом возможности применения тех лекарств, которые щадяще относятся к калию в организме и не вымывают его подчистую.

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

Самые опасные лекарства в нашем списке: дигоксин (производитель "Гедеон Рихтер", Венгрия), дигитоксин (производитель ГНИИСКЛС, Россия), строфантин (производитель ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина), коргликон (производитель "Галичфарм", Украина). Назначают их как правило при аритмии, но эти препараты способны вызвать еще большие проблемы с сердцем, вплоть до его остановки. Лечение сердечными гликозидами должно проходить под постоянным наблюдением врача, необходимо регулярное электрокардиографическое обследование.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ

"В гомеопатии есть свои "диуретики", "спазмолитики", есть и аспирин: он будет разжижать кровь и не вызовет язвы желудка. И фенобарбитал есть, который входит в состав корвалола... Кстати, фенобарбитал – это психотропный (наркотический) препарат с выраженным эффектом привыкания и запрещенный во многих странах. Может, потому, что препарат имеет наркотический по сути эффект – поэтому корвалол так любят бабушки? Так вот гомеопатический препарат успокаивать бабушек будет, но ломки не наступит", – прокомментировала Наталия Скляр.

По мнению гомеопата, симптомы любого заболевания следует рассматривать как сигнал организма о помощи. Поэтому гомеопатия настаивает, что подавлять симптомы, как это делает традиционная медицина с помощью фармакологии, нельзя. Нужно понять первопричину недуга и воздействовать на нее. "Этим и занимается гомеопат на приеме: очень детально собирает жалобы и проводит осмотр по всем системам организма, даже если пациент жалуется только на гипертонию", – уточнила специалист.

По ее словам, теоретически из любого аптечного лекарства можно сделать гомеопатическое путем специальной технологии. Но эти лекарства в гомеопатическом виде конечно не будут иметь мгновенной реакции действия, так как они являются только помощниками в гомеопатическом лечении.

"Основные препараты в гомеопатии – конституциональные, которые подбираются индивидуально и воздействуют на все поломки в организме конкретного уникального пациента. Выздоровление достигается за счет стимуляции резервных сил организма, а не их подавления фармакологией. А резервы в организме громадные", – уверена Скляр.

БЕЗ СЕРДЦА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

В любом случае, сердце – очень важный орган. Как заметил в беседе с корреспондентом Dni.Ru врач-кардиолог 31-й ГКБ города Москвы Дмитрий Емельянович, "без сердца жить нельзя. Это без мозга можно..." Так вот чтобы не стать заложниками собственных недугов, врачи в один голос рекомендуют при первых тревожных признаках немедленно обращаться к специалисту. И ни в коем случае не практиковать самолечение. Дороже выйдет.