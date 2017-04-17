В чае со льдом увидели источник холеры

Ученые предупредили, что употребление безобидных на первый взгляд прохладительных напитков может таить в себе опасность заразиться смертельно опасными болезнями. Так, вспышку холеры во Вьетнаме специалисты связали с пристрастием к чаю со льдом.

Несмотря на общую тенденцию к снижению числа случае заболевания холерой по всему миру, в некоторых районах отмечаются вспышки эпидемий. Специалисты обратили внимание на аномальное распространение этой опасной болезни на юге Вьетнама. Более детальное изучение проблемы заставило их прийти к выводу, что причина заражения зачастую кроется в любви к чаю со льдом. Свое исследование ученые опубликовали в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Исследования вспышки болезни в городе Бен Тре на юге Вьетнама показали, что около 22% людей, которым диагностировали холеру, употребляли холодный чай за неделю до появления первых симптомов. Также специалисты взяли пробы грунтовых вод, местной пищи и других источников потенциальной угрозы.

Исходя из полученных специалистами данных получается, что при изготовлении льда зачастую используется некипяченая вода из загрязненных источников. В дальнейшем этот лед, разумеется, не проходит никакую дополнительную обработку и, попадая в прохладный чай, делает опасным весь напиток целиком.

"Этот вывод свидетельствует о необходимости распространения системы проверки воды и на источники, используемые для создания льда. Также необходимы дальнейшие исследования для подтверждения биологической связи между употреблением чая со льдом и заболеванием холерой", – заметили авторы исследования.

Однако уже сейчас на основании полученных учеными данных можно составить несколько рекомендаций для выезжающих на отдых в южные страны туристов. Многие говорят о том, что ради своей безопасности путешественникам лучше пить только бутилированную воду. В свете новых данных осторожному туристу следует отказаться и от коктейлей и прохладительных напитков со льдом.