Ученые нашли многообещающий метод продления жизни

Некоторые бактерии, живущие в кишечнике, способствуют замедлению роста раковых опухолей и накоплению соединений, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Это значит, что пищевые добавки с этими бактериями могут замедлить старение.

Ученые обнародовали перспективный метод замедления старения. В опубликованном докладе исследователей медицинского колледжа Бэйлора и научного центра здоровья техасского университета в Хьюстоне описана перспектива использования пищевых добавок, полученных из живущих в кишечнике бактерий.

Исследователи обнаружили уже существующие в природе штаммы бактерий, замедляющих процесс роста раковых опухолей. Эти же микроорганизмы препятствуют накоплению способствующих старческому слабоумию бета-амилоидов – соединений, связанных с развитием болезни Альцгеймера, сообщает Lenta.ru.

"Научное сообщество все больше осознает, что взаимодействие нашего организма с миллионами микробов в нашем организме может влиять на многие наши функции, такие как когнитивная и метаболическая активность и старение," – рассказала автор доклада доктор Мэн Ван, доцент Бейлорского и Хэффингтонского центров по проблемам старения. "В этой работе мы исследовали влияние генетического состава бактерий на продолжительность жизни".

По мнению ученых, полученные в результате научных экспериментов результаты довольно многообещающи. Недалек тот час, когда будут разработаны и предложены человечеству препараты, замедляющие старение и продлевающие жизнь.