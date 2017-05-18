Ученые раскрыли секрет долголетия

Специалисты из Эксетерского университета (Англия) нашли новый способ жить дольше. Они выяснили, что долголетию способствуют большие семьи и крепкие социальные связи.

Исследование проводилось на приматах. В течение 21 года специалисты изучили около тысячи макак-резусов в Пуэрто-Рико. Подчеркивается, что полученный результат применим и к человеку.

Выяснилось, что каждый родственник животного снижал вероятность его смерти в ближайший год на 2,3%, сообщает Phys.org. Примечательно, что эта тенденция не обнаружилась у пожилых самок макак.

По мнению ученых, причина этого кроется в различиях поведения у старого и молодого поколения обезьян. Например, животные проявляют агрессию, чтобы занять место в коллективе и хотят, чтобы другие члены сообщества о них заботились.

Приматы преклонного возраста были более избирательны в своих социальных связях. Именно это снижало их количество, несмотря на наличие большой семьи.

Эксперты уверены, что результаты исследования помогут узнать, как древние люди сосуществовали друг с другом. Также можно будет выяснить, влияло ли это на качество их жизни. Поскольку социальные связи благоприятны для долголетия, эволюция могла способствовать развитию первобытных обществ.

Как писали Dni.ru, американские ученые экспериментальным путем доказали, что здоровый образ жизни не является гарантом долголетия. Оказывается, есть четыре условия, на некоторые из которых человек никак не может повлиять.

Первым фактором является молодость матери. Вторым – месяц рождения. Наиболее благоприятным в этом отношении считается май. Третье условие долголетия – проведенное в деревне детство. И последнее условие, влияющее на продолжительность жизни – характер личности. Ответственные и дисциплинированные люди более удачливы на работе, в браке и пристальнее следят за здоровьем.