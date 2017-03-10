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Ученые разгадали тайну долголетия

Фото: Matt Cardy/Getty Images
Назван секрет высокой продолжительности жизни человека. Открытие сделали ученые из Пхоханского университета науки и технологии (Южная Корея).
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Ученые нашли молекулярный механизм, препятствующий быстрому старению живого организма. С его помощью клетки избавляются от дефектных молекул РНК, что продлевает жизнь.

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Долголетие человека по сравнению с другими видами животных обуславливает то, что в нашем организме тоже работают подобные, сообщает журнал Nature Communications. Продолжительность жизни организмов зависит от того, насколько эффективно клетка осуществляет контроль матричной РНК.

Исследователи провели эксперимент на обычных червях. В рамках своего исследования специалисты обнаружили механизм, который противится распаду клеток.

По мнению ученых, поддержание функционирования обнаруженной ими молекулярной системы в старости может являться причиной высокого уровня продолжительности жизни. Каким образом этого можно добиться, только предстоит узнать.

Как писали Dni.ru, американские ученые экспериментальным путем доказали, что здоровый образ жизни не является гарантом долголетия. Оказывается, есть четыре условия, на некоторые из которых человек никак не может повлиять.

Первым и самым важным фактором является молодость матери. Кроме того, наиболее благоприятным месяцем для рождения детей считается май. Третий фактор долголетия – проведенное в деревне детство.

И последнее условие, влияющее на продолжительность жизни – характер личности. Ответственные и дисциплинированные люди более удачливы на работе, в браке и пристальнее следят за здоровьем.

Автор: Людмила Фоканова10 марта 2017, 21:11

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