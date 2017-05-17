В США сообщили о болезни Альцгеймера у Трампа

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
Жена Порошенко опозорилась на "Евровидении" (видео)
партнеры
Среда 17 мая
Лента новостей
10:55
Россиян предупредили об уменьшении пенсий
10:43
Московский НПЗ заработал после нештатной ситуации
10:39
Бузова в камуфляже и чулках устроила эротические танцы
10:22
Парковку в Гонконге купили за три миллиарда долларов
10:17
В Москве скончался прославленный космонавт
10:15
Ученые "лишили" полных людей здоровья
10:06
В метро Москвы появится настольный футбол
09:50
Что Вера Брежнева скрывает под свободной одеждой
09:42
Женщина нашла "голые" снимки своих детей в Сети
09:39
Кто будет управлять Францией вместо Макрона
09:37
В московских аэропортах отменено около 20 рейсов
09:24
Двухнедельный отказ от спорта грозит смертью
09:19
Дайнеко о муже: Мы больше времени провели порознь, чем вместе
09:04
На МКАД иномарка задавила охранника торгового центра
08:46
У безработного москвича угнали Mercedes за 4 миллиона
08:44
В ЗАГСах Москвы запретили живую музыку
08:19
Вскрылось темное прошлое мужа Марии Максаковой
07:50
Ридли Скотт заставил корчиться от омерзения
07:48
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух пешеходов
01:38
Бузова сделала заявление о новом женихе (видео)
21:56
По делу о взрыве в доме в Волгограде прошли первые задержания
21:52
Путин разрешил ФСБ изымать участки земли
21:40
Хакеры угрожают "слить" данные ракетных программ
21:32
Самойлова прошлась по голозадому "Евровидению"
21:02
Самые бесполезные лекарства
20:58
В Бермудском треугольнике исчез самолет с детьми
20:30
Названа самая пьющая в мире страна
20:16
У дочери Даны Борисовой скоро появится брат или сестра
20:11
Хоккеисты из США сбросили Россию с пьедестала
19:59
Захарова пропесочила Киев за демарш с георгиевскими лентами
19:41
Рыдающая Борисова сообщила о своей страшной болезни
19:29
В Москве из жилого дома стащили мусоропровод
19:27
Ингеборга Дапкунайте поразила тайным темнокожим ребенком
19:14
ОНФ выступил за доработку "лесной амнистии"
19:00
Неожиданный поворот в деле о взрыве дома в Волгограде
18:56
Под Москвой загорелась электричка
18:53
Родившую звезду "Дома-2" застыдили за пикантное фото
18:44
В Волгограде после взрыва дома введен режим ЧС
18:38
Как погода влияет на представителей знаков зодиака
18:33
В московском метро неизвестный избил пассажира
18:19
Самые яркие фильмы "Кинотавра"
18:19
Создана "говорящая бумага"
18:09
Глобальное потепление сменится похолоданием
18:00
Путин рассказал об успехах перевооружения армии
17:46
Почему сын Галкина сторонится сестры
17:25
Севастопольцы поддерживают главу города Дмитрия Овсянникова
17:23
Голая модель прикрылась изолентой на публике (фото)
17:23
Чем запомнился Олег Видов
17:21
Убийца из МИДа крутил роман со своей жертвой
17:17
Удалил из соцсетей: как Порошенко издевается над Украиной
17:16
В центре Москвы откопали кладбище
17:11
Фадеев вдрызг разругался с Эрнстом
17:07
Cadillac XT-5: кроссовер с мужским характером
16:55
Под завалами после взрыва дома в Волгограде могут оставаться люди
16:40
Порошенко сделал странное обещание в соцсети "ВКонтакте"
16:36
Мару Багдасарян подкосила новая болезнь
16:32
Сергей Зверев имеет виды на немолодую невесту сына
16:32
На северо-западе Москвы мужчина выпал из окна
16:09
Самые известные извращенцы в искусстве
16:08
Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде
16:03
Безработная Вовк оказалась на улице
16:00
Получивший отказ грабитель покончил с собой в Сбербанке
15:30
Очевидцы рассказали о взрыве дома в Волгограде
15:30
Пригожин грязно выругался из-за Максаковой
15:18
В Британии опубликовали паническое предсказание о Третьей мировой
15:11
Ведущая Татьяна Арно изменила внешность
15:05
Шнуров ответил матом Алисе Вокс
15:00
Ученые обнаружили планету из "пенопласта"
14:50
В России стартовали продажи Nokia 3310
14:45
Беременной Кудрявцевой экстренно вызвали врачей
14:44
Подросток умер после трех напитков с кофеином
14:35
Бывший муж отбирает дочь у больной Даны Борисовой
14:30
Ученые нашли самое грязное место на планете
14:29
Актер из "Джентльменов удачи" умер от рака
14:29
Семейное фото Тарасова вызвало ажиотаж
14:26
Кушанашвили беспокоится о Прилучном из-за Волочковой
14:07
Михалкову обвинили в жадности и обмане
13:59
При взрыве в жилом доме в Волгограде погибли люди
13:42
В Волгограде после взрыва обрушился подъезд многоэтажки
13:39
Что связывает Бузову с продюсером "Дома-2"
13:36
Самые богатые режиссеры России
13:36
Супруги Кличко продают свой американский особняк
13:28
На Москву надвигается пятидневная магнитная буря
13:04
"Русских пьяниц" назвали вымирающим видом
12:56
Животных под звонкий смех сгрузили из самосвала как мусор
12:49
На юго-западе Москвы женщине выстрелили в голову
12:46
Эдиту Пьеху обманул молодой альфонс
12:26
Как заставить мозг работать на полную мощность
12:19
Любовь Толкалина: Да! Я вышла замуж
12:17
Польские школьницы избили 14-летнюю украинку (видео)
12:16
В Москве автоледи на Mercedes разбила забор (видео)
12:05
В России научились прогнозировать наступление инфаркта
12:00
Самоубийство Брэда Питта взбудоражило Сеть
11:57
Россиян попросили остерегаться вспышки гепатита в Европе
11:37
Сыну экс-президента Киргизии дали третий пожизненный срок
11:35
Апексимова: Дочь загрызли из-за меня
11:32
Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день
11:32
Дождь парализовал московские дороги
11:23
Найдена связь между спермой и агрессией
11:23
Сотни детей стали участниками необычного парада
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин огорошил известием о Максаковой
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Максакова сцепилась с Садальским у Малахова
Беременность изуродовала Марину Анисину
Экс-любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой
Самые бесполезные лекарства
Политика

В США сообщили о болезни Альцгеймера у Трампа

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Gettyimages.ru
Экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что "враги" американского лидера хотят приписать ему болезнь Альцгеймера. Этим они объясняют якобы передачу секретных данных главе российского МИДа Сергею Лаврову.
прочитано 3535 раз

Несмотря на утверждения недоброжелателей Дональда Трампа, Роджер Стоун не заметил у президента США признаков заболевания. По его словам, ничего подобного не наблюдалось.

ПО ТЕМЕ

Белый дом закатил истерику после визита Лаврова

Трамп сделал неожиданное признание о встрече с Лавровым

Киев напуган встречей Лаврова с Трампом

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

"Они намерены утверждать, что у Дональда Трампа болезнь Альцгеймера, и это причина его безумия", – цитирует экс-советника главы государства Mediaite. Об этом Стоун заявил в интервью передаче InfoWars журналиста и конспиролога Алекса Джонса.

Информация, которой президент США поделился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече 10 мая, была получена внедренным к террористам израильским агентом, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на три источника. Речь шла о том, что боевики могут пронести на пассажирские самолеты взрывчатку в ноутбуках. Трамп назвал и сирийский город, откуда поступили сведения.

Эксперты предупредили, что этот эпизод будет иметь серьезные последствия для отношений с основными партнерами. Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзен Коллинз заявила, что раскрытие секретных данных может подвергнуть опасности источники и помешать союзникам Вашингтона впредь делиться важной информацией.

Напомним, что в конце апреля администрация президента США обсуждала введение запрета на провоз в страну ноутбуков и других крупных электронных устройств на самолетах из Европы. Причина таких мер не называлась. В марте американские власти запретили провозить в ручной клади гаджеты размером больше сотовых телефонов.

Автор: Людмила Фоканова17 мая 2017, 08:16

Политика

Захарова высмеяла "самый главный секрет" Трампа
Порошенко испугался мертвого российского политика
Собянин пожаловался на свою работу
Берлускони публично унизил пожилую жену Макрона

Шоу-бизнес

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Джамала жестко ответила на извинения Константина Меладзе
Что Вера Брежнева скрывает под свободной одеждой
Дайнеко о муже: Мы больше времени провели порознь, чем вместе

Проишествия

В Бермудском треугольнике исчез самолет с детьми
Убийца из МИДа крутил роман со своей жертвой
Подросток умер после трех напитков с кофеином
Актер из "Джентльменов удачи" умер от рака

Lifestyle

Ингеборга Дапкунайте поразила тайным темнокожим ребенком
Самые яркие фильмы "Кинотавра"
Чем запомнился Олег Видов
Самые богатые режиссеры России
Шоу-бизнес

Беременность изуродовала Марину Анисину

Прославленная фигуристка сильно изменилась
Шоу-бизнес

Самоубийство Брэда Питта взбудоражило Сеть

Разрыв с Анджелиной Джоли мог толкнуть актера на радикальные действия
Шоу-бизнес

Дайнеко о муже: Мы больше времени провели порознь, чем вместе

Певица откровенно рассказала о проблемах в семье
Шоу-бизнес

Что Вера Брежнева скрывает под свободной одеждой

Поклонники разглядели у певицы округлившийся животик

Гороскоп

Кто будет управлять Францией вместо Макрона
Как погода влияет на представителей знаков зодиака
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Астрологический прогноз с 15 по 21 мая

Фоторепортажи

Бузова в камуфляже и чулках устроила эротические танцы
Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде
Сотни детей стали участниками необычного парада
Орбакайте и Янковский соединились благодаря Евтушенко

Спорт

Хоккеисты из США сбросили Россию с пьедестала
"Спартак" почтил память Александра Абдулова
Известный хоккеист признался в неприязни к России
В Баку дан старт Исламиаде-2017

Регионы

Неожиданный поворот в деле о взрыве дома в Волгограде
Получивший отказ грабитель покончил с собой в Сбербанке
Животных под звонкий смех сгрузили из самосвала как мусор
Вырезающий глаза маньяк перепугал жителей Петербурга
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru