В США сообщили о болезни Альцгеймера у Трампа

Экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что "враги" американского лидера хотят приписать ему болезнь Альцгеймера. Этим они объясняют якобы передачу секретных данных главе российского МИДа Сергею Лаврову.

Несмотря на утверждения недоброжелателей Дональда Трампа, Роджер Стоун не заметил у президента США признаков заболевания. По его словам, ничего подобного не наблюдалось.

"Они намерены утверждать, что у Дональда Трампа болезнь Альцгеймера, и это причина его безумия", – цитирует экс-советника главы государства Mediaite. Об этом Стоун заявил в интервью передаче InfoWars журналиста и конспиролога Алекса Джонса.

Информация, которой президент США поделился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече 10 мая, была получена внедренным к террористам израильским агентом, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на три источника. Речь шла о том, что боевики могут пронести на пассажирские самолеты взрывчатку в ноутбуках. Трамп назвал и сирийский город, откуда поступили сведения.

Трамп назвал «очень успешной» встречу с Лавровым pic.twitter.com/gawAXttuA4 — Иван Лавров (@LawrowIwan) 16 мая 2017 г.

Эксперты предупредили, что этот эпизод будет иметь серьезные последствия для отношений с основными партнерами. Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзен Коллинз заявила, что раскрытие секретных данных может подвергнуть опасности источники и помешать союзникам Вашингтона впредь делиться важной информацией.

Напомним, что в конце апреля администрация президента США обсуждала введение запрета на провоз в страну ноутбуков и других крупных электронных устройств на самолетах из Европы. Причина таких мер не называлась. В марте американские власти запретили провозить в ручной клади гаджеты размером больше сотовых телефонов.