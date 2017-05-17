В США сообщили о болезни Альцгеймера у Трампа
Несмотря на утверждения недоброжелателей Дональда Трампа, Роджер Стоун не заметил у президента США признаков заболевания. По его словам, ничего подобного не наблюдалось.
"Они намерены утверждать, что у Дональда Трампа болезнь Альцгеймера, и это причина его безумия", – цитирует экс-советника главы государства Mediaite. Об этом Стоун заявил в интервью передаче InfoWars журналиста и конспиролога Алекса Джонса.
Информация, которой президент США поделился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече 10 мая, была получена внедренным к террористам израильским агентом, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на три источника. Речь шла о том, что боевики могут пронести на пассажирские самолеты взрывчатку в ноутбуках. Трамп назвал и сирийский город, откуда поступили сведения.
Трамп назвал «очень успешной» встречу с Лавровым pic.twitter.com/gawAXttuA4— Иван Лавров (@LawrowIwan) 16 мая 2017 г.
Эксперты предупредили, что этот эпизод будет иметь серьезные последствия для отношений с основными партнерами. Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзен Коллинз заявила, что раскрытие секретных данных может подвергнуть опасности источники и помешать союзникам Вашингтона впредь делиться важной информацией.
Напомним, что в конце апреля администрация президента США обсуждала введение запрета на провоз в страну ноутбуков и других крупных электронных устройств на самолетах из Европы. Причина таких мер не называлась. В марте американские власти запретили провозить в ручной клади гаджеты размером больше сотовых телефонов.
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