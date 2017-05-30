Миллионам россиян грозит смерть от онкологии

Около 2,5 миллиона больных онкологией россиян живут с высоким риском летального исхода, заявили эксперты. При этом в среднем ежегодно смертельно опасным недугом заболевают около 500 тысяч человек.

"Порядка 2,5 миллиона россиян живут с высочайшим летальным риском по онкологии", – заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни Эдуард Гаврилов. Он подчеркнул, что в нашей стране ежегодно умирают около 280 тысяч пациентов, передает РИА Новости.

При этом около 100 тысяч из них уходят из жизни в течение первого года после того, как узнают о своем страшном диагнозе. Эксперт отметил, что с каждым годом количество онкобольных в среднем увеличивается на 500 тысяч. "Это, конечно, очень пугающие цифры", – подчеркнул Гаврилов.

Он добавил, что на данный момент многое делается в интересах больных раком, однако до сих пор остается множество проблем. "Что касается модернизации, то очень много сделано, но в то же время в ряде регионов онкодиспансеры так и не дождались ремонта, скажем, в Калининградской области вообще отсутствует учреждение второго уровня – онкодиспансер… это, конечно, ненормальная ситуация", – пояснил Гаврилов.

По словам эксперта, решение убрать общий анализ крови, мочи и химический анализ крови с первого этапа диспансеризации было ошибкой, так как именно эти анализы могут помочь заподозрить онкологию на этапе посещения терапевта.