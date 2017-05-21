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Здоровье

Почему молодеет рак кожи

Фото: GLOBAL LOOK press/Bob Croslin
Меланома – слово греческое, а беда мировая. На сегодняшний день это самая непредсказуемая и агрессивная из всех злокачественных опухолей. Слишком быстро развивается и на поздних стадиях мало поддается лечению, потому что метастазы проникают практически во все органы.
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На нашем теле довольно много доброкачественных образований – родинок. Но под влиянием некоторых факторов они могут перерождаться в злокачественные опухоли. Тогда-то врачи и ставят больному неутешительный диагноз – меланома.  Несмотря на то, что улучшились обследование, лечение, стало больше сильнодействующих препаратов, статистика неумолима: в мире ежегодный прирост заболеваемости меланомы составляет 5%. На сегодняшний день число подвергшихся этому недугу выше в четыре (!) раза, чем 30 лет назад. Как время сыграло такую злую шутку? 

У главного внештатного специалиста дерматовенеролога и косметолога Департамента здравоохранения города Москвы, директора ГБУЗ "Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ" профессора Николая Потекаева есть свои предположения на этот счет.

По словам ученого, это может быть обусловлено тремя факторами: развитием индустрии туризма и красоты, а также экологическими проблемами. За последние десятилетия все больше и больше людей отправляются в путешествия. Как правило, жители южных стран едут охладиться, а вот туристы из Скандинавии, Англии и России, напротив, ищут место под солнцем. В поисках ультрафиолета и шоколадного загара люди забывают о главном: солнце – первый и самый опасный провокатор кожных заболеваний. Защитная реакция организма на бесконтрольное солнечное облучение может дать сбой, и тогда беда неминуема.

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf

Загорать следует только до 11 часов дня и после 16 часов. Обязательно наносить солнцезащитный крем с широким спектром защиты SPF 50. Без этих средств мы подвержены разрушающему влиянию солнца: сыпи, раздражения, морщины, веснушки – это самое безобидное. Естественный ультрафиолет является самой распространенной причиной всех злокачественных заболеваний кожи. Причем, наиболее подвержены меланоме женщины – 60% от общего числа. Возможная причина, как поясняют медики, слепая любовь к солнечным ваннам и красивому загару. Мужчины же довольно равнодушны к приему таких процедур. Кстати, риск развития меланомы связан с фототипом человека. Наиболее подвержены к развитию опухоли люди с белой кожей и светлыми волосами, так называемый 1-ый и 2-ый фенотипом. Они могут моментально "схватить" солнечный ожог. А, как отмечает Николай Потекаев, несколько обгораний увеличивает риск развития меланомы в три раза.

Кому естественный ультрафиолет не светит, тот ищет искусственное солнце. С развитием индустрии красоты уже давно и повсеместно стали появляться студии загара. Они есть и в салонах, и в фитнес-залах, и даже в торговых центрах. Солярий стал не только альтернативой солнцу. По словам кандидата медицинских наук и врача дерматокосметолога Лейлы Роз, у тех девушек, которые начали рано и часто ходить в солярий, риск возникновения меланомы гораздо больше, чем у людей, которые не посещают кабинки с искусственным солнцем. Вполне вероятно, что и молодеет это заболевание по той же причине. Ведь красоваться золотистым цветом кожи стало модно, вот только безопасного ультрафиолетового излучения не бывает. К слову сказать, в некоторых штатах Америки, европейских странах и Англии на законодательном уровне запрещено посещать солярий подросткам, не достигшим 18 лет. Возможно, в ближайшее время эта тенденция дойдет и до России.

Фото: GLOBAL LOOK press/Custom Medical Stock Photo

Еще одна причина роста числа заболеваемости меланомой – ухудшение экологической обстановки в мире и изменение геофизических факторов окружающей среды. Все это может влиять на интенсивность солнечного излучения. По словам Лейлы Роз, врачи уже давно бьют тревогу в связи с тем, что озоновый слой атмосферы Земли истончается, а это значит, он может начать пропускать самые опасные для кожи С-лучи, которые обладают высоким уровнем радиации.

Помимо белокожих людей, которые находятся в зоне риска заболевания меланомой, уязвимыми слоями населения являются дети. Как отмечает Роз, организм ребенка не готов принимать большое количество солнечных лучей. Поэтому дети ни в коем случае не должны находиться в течение дня на активном солнце. Панамка, хлопчатобумажная неприлегающая одежда и крем с защитой SPF 50, который нужно наносить каждые два часа – так вы убережете ребенка от перегрева. Медики утверждают, что перенесенный солнечный ожог в детстве может повысить риск появления меланомы во взрослом возрасте. Виновниками возникновения меланомы являются также наследственные факторы, если в семье кто-то из родственников болел этим коварным недугом. Уязвимыми группами считают и пожилых людей, ведь иммунная система ослабевает, да и находят злокачественные опухоли старики уже довольно поздно. Но все-таки наиболее подвержены этому заболеванию люди от 20 до 40 лет.

Нужно ли заниматься самодиагностикой кожных изменений и какие симптомы должны насторожить? Самообследование, безусловно, проводят. Хоть каждый день. Ведь свое тело мы знаем лучше всех. И любые изменения на кожных покровах должны замечать. Врачи рекомендуют обратить внимание на те родинки, которые постоянно травмируются от контакта с одеждой: от рубашек в подмышечной впадине, в районе воротничка, на поясе – в зоне ношения ремня, опасно трение застежкой бюстгальтера у женщин. Также лучше избавиться от родинок, расположенных на волосистой части головы, подбородке, шее.

Особенно медики советуют присматриваться к родинкам до летнего сезона и после. Если за время активного солнечного периода невусы (родимые пятна) как-то видоизменились, не нужно откладывать визит к врачу.

Николай Потекаев отмечает несколько тревожных признаков:

  • Увеличение размера родинки в короткие сроки;
  • Усиление, либо уменьшение пигментации;
  • Неприятные ощущения на месте родинки (жжение, зуд, боль, покалывание);
  • Появление воспалительного венчика вокруг невуса
  • Выпадение волос с поверхности родинки

Если обнаружены один или несколько признаков, нужно отправляться к дерматологу. Осмотр врач проводит в два этапа: оценивает визуально кожные изменения, а если визуального осмотра недостаточно, прибегает к дерматоскопии – с помощью специального ручного приборчика, который в 20 раз увеличивает изображение, проверяет родинки. Если у доктора есть какие-то подозрения, проводят иссечение родимого пятна и биоматериал отправляют на биопсию. Анализ должен все разъяснить.

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf

Если опухоль окажется злокачественной, нужно незамедлительно провести обследование всего организма и уже после этого назначать лечение в зависимости от стадии заболевания и наличия метастаз. Как правило, основными методами выступают: хирургический (иссечение опухоли и подлежащих слоев ткани); удаление регионарных лимфатических узлов (у больных с высоким риском рецидива); химиотерапия; лучевая терапия; симптоматическая терапия; паллиативное лечение.

Как уберечь себя от страшного диагноза? В первую очередь, прислушиваться к своему организму и не пренебрегать визитом к врачу. Ранняя диагностика – долгая жизнь. А в случае с меланомой это более чем актуально. Ведь этот вид злокачественного образования способен очень стремительно прогрессировать. Высокий уровень смертности, в большинстве случаев, обусловлен несвоевременным обследованием. Незнание таит в себе опасность. 

Сегодня и в России, и в мире, делается все, чтобы люди как можно больше узнавали о тревожных симптомах меланомы и особенностях ее развития. В этой связи в нашей стране уже 11-й год подряд проводят благотворительную акцию по ранней диагностике коварного кожного заболевания. 22 мая в России назван Днем диагностики меланомы: более тысячи дерматологов в ста российских городах будут вести бесплатный прием как в городских, так и в частных клиниках. Любой желающий сможет обследовать подозрительные родинки и получить консультацию врача. Такие мероприятия помогают вовремя распознать опасную болезнь на первых стадиях и начать незамедлительное лечение. По словам профессора Потекаева, подобные просветительские мероприятия очень нужны. И не смотря на общий прирост заболеваемости, обращений пациентов на первой и второй стадии, стало больше. А это значит, что идет тенденция своевременного лечения, которое сохранит жизнь человеку, убережет его от метастаз и сократит объем лечения дорогостоящими препаратами. За 10 лет проведения такой важной благотворительной акции диагностику прошли 102 тысячи человек. Подозрение на меланому было выявлено у 1,7 тысячи из них, все эти люди получили своевременную консультацию и грамотное лечение.

21 мая 2017, 16:18

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