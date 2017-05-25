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Здоровье

Как лечат больных неоперабельным раком в России

Фото: GLOBAL LOOK press
Что такое паллиативная помощь и насколько она доступна на сегодняшний день в России? Dni.ru выяснили, на что имеет право неизлечимо больной раком пациент, а также то, как в нашей стране лечат больных неоперабельным раком.
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Ставить знак равенства между неоперабельным и неизлечимым раком нельзя. Опухоль может быть неоперабельной, но при этом излечимой, и наоборот, поскольку все зависит от конкретного диагноза.

Неоперабельно, но излечимо!

Заболевание, при котором опухоль неоперабельна, – не приговор. Лечение подбирается врачом-онкологом в зависимости от конкретного случая, поскольку в этом вопросе все очень индивидуально. Это может быть как лекарственная (таргетная), так и лучевая, и химиотерапия.

"Неоперабельный рак мы можем перевести в операбельный новыми современными лекарственными способами и прооперировать, – комментирует врач-онколог клиники "Медицина", член RUSSCO (профессиональное общество онкологов-химиотерапевтов – прим. ред.) Елена Жукова. – Решение о назначении тех или иных препаратов принимаются на междисциплинарном консилиуме, на котором присутствует химиотерапевт, лучевой терапевт, онколог и хирург".

Фото: GLOBAL LOOK press

По словам эксперта, больной может получить необходимые препараты либо в коммерческом онкологическом учреждении, либо у врача-онколога в онкологическом диспансере по месту жительства. Список лекарств, которые назначают пациентам с неоперабельным раком, на сегодняшний день довольно обширен. Среди современных онколог отметила препараты "Опдиво" (BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS PHARMA, Пуэрто-Рико, ООО БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ, Россия), "Кейтруда" (Merck&Co, США), а также такие отечественные лекарства как "Герцептин" (F.Hoffmann-La Roche, Швейцария) и "Овестин" ( "Шеринг-Плау Сентрал Ист АГ"' Россия).

"Больные с неоперабельным раком после поставленного диагноза на сегодняшний день живут долго – от года до 10-15 лет", – говорит Елена Жукова. "Сейчас это заболевание, которое переводится в разряд хронических, при этом пациенты не теряют качества жизни – работают и ведут активный образ жизни", – заявила эксперт.

По ее словам, в нашей стране сегодня представлены все методы лечения неоперабельного рака, которые применяются во всем мире. "Что в Германии, что в Израиле, что в России, пациент получит примерно одинаковое лечение. Все зависит от финансирования", – делится онколог.

"Например, в нашем центре мы проводим все виды химиотерапии, лучевую симптоматическую терапию, а также паллиативную терапию удаленных метастазов", – рассказала специалист. По ее словам, это может быть как радиохирургия за один сеанс, так и длительный курс так называемой фракционной хирургии, в зависимости от конкретного случая.

Фото: GLOBAL LOOK press

"На основании генетического профиля опухоли происходит индивидуальный подбор химиотерапевтических препаратов, которые действуют на данную конкретную опухоль", – говорит врач. Однако, по словам Елены Жуковой, как таковых щадящих методов лечения неоперабельного рака на сегодня нет. Но с учетом современных препаратов сопутствующей терапии, все побочные явления химиотерапии возможно свести к минимуму.

Когда больной неизлечим

Другое дело – опухоли, которые не поддаются радикальному излечению. В отношении неизлечимых больных существует так называемая паллиативная терапия. Право ее бесплатного получения регламентируется федеральным законодательством. Статья "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" определяет, что паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. Однако с его реальной доступностью возникают проблемы.

"Несмотря на то, что есть федеральный закон, который гарантирует человеку излечение от боли, на практике между пациентом и обезболиванием стоит огромное количество бюрократических преград, – говорит врач-онколог, директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев. – Связано это с тем, что для обезболивания часто используются наркотические препараты, оборот которых очень жестко регулирован".

В отношении паллиативной хирургии в России тоже есть сложности. По словам эксперта, в нашей стране не так много мест, где можно получить подобную грамотную помощь. "Паллиативная помощь онкобольным, в основном, проводится в России на базе государственных медучреждений", – подчеркнул он.

Фото: GLOBAL LOOK press

Паллиативная помощь

Термин паллиативная помощь означает подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов, столкнувшихся с проблемами угрожающего жизни заболевания, и их семей. Паллиативная помощь может быть реализована в разных формах: больнице, поликлинике и хосписе.

Для того чтобы попасть в хоспис, больному необходимо получить направление от районного онколога по месту жительства. Согласно закону, услуги хосписа являются бесплатными.   

Автор: Людмила Фоканова25 мая 2017, 20:58

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