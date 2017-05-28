Как спастись от перепадов давления

Неустойчивая погода в конце весны 2017 года в Центральной части России способствовала резким перепадам атмосферного давления. Специалист рассказала, как уберечь себя от этого неприятного явления.

Главврач медицинского центра Татьяна Романенко считает, что от перепадов давления может спасти здоровый образ жизни. Эксперт считает, что негативных последствий в такие дни можно избежать, если выходить на прогулку на свежий воздух и правильно питаться.

Романенко отметила, что некоторые продукты очень хорошо помогают противостоять капризам погоды. "Здесь помощь может оказать прием достаточного количества жидкости, иногда я рекомендую пациентам съесть что-нибудь солёненькое. Ломтик соленого сыра может немного поднять артериальное давление, улучшить ваше самочувствие", – заявила она. Романенко рекомендовала отказаться от курения и алкоголя, а также не злоупотреблять кофе и крепким чаем.

Положительное воздействие на организм в подобных ситуация оказывают и некоторые травы, передает НСН. Эксперт предложила употреблять элеутерококк, женьшень и шиповник при низком атмосферном давлении, амяту, мелиссу и валерьяну – при высоком.

Врач подчеркнула, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо иметь при себе прописанные препараты во время скачков атмосферного давления. По ее словам, такие капризы природы плохо переносят те, у кого диагностирована вегетососудистая дистония.