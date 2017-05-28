Как спастись от перепадов давления
Главврач медицинского центра Татьяна Романенко считает, что от перепадов давления может спасти здоровый образ жизни. Эксперт считает, что негативных последствий в такие дни можно избежать, если выходить на прогулку на свежий воздух и правильно питаться.
Романенко отметила, что некоторые продукты очень хорошо помогают противостоять капризам погоды. "Здесь помощь может оказать прием достаточного количества жидкости, иногда я рекомендую пациентам съесть что-нибудь солёненькое. Ломтик соленого сыра может немного поднять артериальное давление, улучшить ваше самочувствие", – заявила она. Романенко рекомендовала отказаться от курения и алкоголя, а также не злоупотреблять кофе и крепким чаем.
Положительное воздействие на организм в подобных ситуация оказывают и некоторые травы, передает НСН. Эксперт предложила употреблять элеутерококк, женьшень и шиповник при низком атмосферном давлении, амяту, мелиссу и валерьяну – при высоком.
Врач подчеркнула, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо иметь при себе прописанные препараты во время скачков атмосферного давления. По ее словам, такие капризы природы плохо переносят те, у кого диагностирована вегетососудистая дистония.
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