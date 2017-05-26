Москвичей предупредили об аномальном скачке давления

К 29 мая атмосферное давление начнет резко падать и составит 735 миллиметров ртутного столба, предупреждают синоптики. "Столица окажется в центре очередного циклонического вихря с Северной Атлантики", – говорится в сообщении на сайте "Метеоновости". Специалисты отмечают, что показатели лишь приблизятся к рекордным. Самое низкое атмосферное давление за 29 мая было зарегистрировано в 2001 году и составило 721 миллиметр ртутного столба. Тем не менее скачок будет резкий – за сутки на 15 единиц. Такие перепады могут негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей.