Москвичей предупредили об экстремально низком давлении

В Москве резко упало атмосферное давление с 745 миллиметров ртутного столба до 734. "Из-за влияния очередного североатлантического циклона атмосферное давление в Московском регионе экстремально низкое", – пояснили в Метеобюро.

По данным синоптиков, давление приблизилось к рекордно низкому. 22 апреля 1981 года было зафиксировано 730 миллиметров ртутного столба, передает ТАСС.

В течение 22 апреля барометры покажут до 733 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье давление начнет расти. Москвичей предупредили, что такие скачки могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.



