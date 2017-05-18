Синоптики объявили о переломном моменте в Москве

По данным метеорологов, 18 мая станет переломным днем для погоды в Москве. На смену аномальному холоду и дождям придут тепло и солнце.

"В Москве будет преобладать солнечная и уже вполне комфортная погода, обойдется без существенных осадков", – сообщили эксперты метеорологической службы "Фобос". На юге и востоке Подмосковья возможны небольшие осадки, которые принесет туда атмосферный фронт.

Во второй половине дня воздух в столице прогреется до +17...+19, в области ожидается до +15...+20. Ветер северо-восточный, три-восемь метров в секунду.

В последние две недели москвичи страдали от аномально низких температур и обильных осадков. Специалисты из "Метеоновостей" отметили, что май в 2017 году стал самым холодным с начала XXI века. Например, в минувшие сутки среднесуточная температура отстала от нормы на 6,1 градуса.

Добавим, что такие резкие перепады отрицательно сказывались на самочувствии метеозависимых граждан: у них повышалось давление и обострялись хронические заболевания. Люди с неустойчивой психикой страдали от приступов тревоги и бессонницы.