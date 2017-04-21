Поющая грудь встала на борьбу с раком (видео)
Таким креативным способом образом компания против рака MACMA решила обойти цензуру на демонстрацию женских сосков в соцсетях. Активисты движения требуют снять этот запрет, поскольку он мешает публиковать в Сети информационные ролики о том, как самостоятельно обследовать свою грудь на предмет возможной онкологии.
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