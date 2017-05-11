Медики назвали неожиданные симптомы рака

Американские специалисты рассказали о признаках заболевания, которые обычно люди не связывают с онкологией. Медики перечислили 15 симптомов, появление которых должно насторожить.

Эксперты назвали очень распространенные, но как правило игнорируемые людьми признаки рака. Первым из таковых является непрекращающийся кашель. Особенное внимание на этот симптом стоит обратить курильщикам.

Однако если кашель не проходит неделями, или в мокроте обнаружена кровь, надо срочно обратиться к врачу, сдать анализ мокроты и сделать рентген грудной клетки.

Еще один тревожный симптом – вздутие живота. Если он является признаком онкологии, а не расстройства пищеварения, то появляются такие сопутствующие явления как потеря веса, усталость и боли в спине, сообщает сайт "Комсомольская правда". Постоянное вздутие живота у женщин может быть признаком рака яичников.

Должно насторожить и необычное вагинальное кровотечение неменструального характера. Стоит обратиться к гинекологу, если у вас случаются кровотечения между месячными, после секса или бывают кровянистые выделения.

Изменения груди тоже могут свидетельствовать об онкологии. Большая часть из них никак не связана с раком. Однако любые уплотнения, изменения сосков, выделения, покраснения и боль в груди могут быть тревожными симптомами.

А вот мужчинам следует насторожиться, если они заметили проблемы с мочеиспусканием. Как частое, так и затрудненное мочеиспускание, подтекание мочи могут быть признаками аденомы простаты. Но те же симптомы сигнализируют и о раке. Особенно это касается мужчин в возрасте.

Если при посещении туалета вы обнаружили кровь в кале или моче, необходимо обратиться к врачу. Чаще всего это симптом геморроя, но он может свидетельствовать и о раке прямой кишки. Кровь в моче может быть признаком рака почек или мочевого пузыря.

Насторожить человека должен и жар. Чаще всего это сигнализирует о том, что ваш организм борется с инфекцией. Однако частое или постоянное повышение температуры без явных причин может быть и симптомом рака крови.

Среди неожиданных и часто игнорируемых симптомов онкологии медики также назвали изжогу и расстройство желудка, изменения в тестикулах, затрудненное глотание, изменения в ротовой полости, резкая и неаргументированная потеря веса. Завершают список возможных признаков рака хроническая усталость, увеличение лимфатических узлов и изменения на коже.