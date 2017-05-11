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Здоровье

Медики назвали неожиданные симптомы рака

Фото: Win McNamee /Gettyimages.ru
Американские специалисты рассказали о признаках заболевания, которые обычно люди не связывают с онкологией. Медики перечислили 15 симптомов, появление которых должно насторожить.
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Эксперты назвали очень распространенные, но как правило игнорируемые людьми признаки рака. Первым из таковых является непрекращающийся кашель. Особенное внимание на этот симптом стоит обратить курильщикам.

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Однако если кашель не проходит неделями, или в мокроте обнаружена кровь, надо срочно обратиться к врачу, сдать анализ мокроты и сделать рентген грудной клетки.

Еще один тревожный симптом – вздутие живота. Если он является признаком онкологии, а не расстройства пищеварения, то появляются такие сопутствующие явления как потеря веса, усталость и боли в спине, сообщает сайт "Комсомольская правда". Постоянное вздутие живота у женщин может быть признаком рака яичников.

Фото: GLOBAL LOOK press

Должно насторожить и необычное вагинальное кровотечение неменструального характера. Стоит обратиться к гинекологу, если у вас случаются кровотечения между месячными, после секса или бывают кровянистые выделения.

Изменения груди тоже могут свидетельствовать об онкологии. Большая часть из них никак не связана с раком. Однако любые уплотнения, изменения сосков, выделения, покраснения и боль в груди могут быть тревожными симптомами.

А вот мужчинам следует насторожиться, если они заметили проблемы с мочеиспусканием. Как частое, так и затрудненное мочеиспускание, подтекание мочи могут быть признаками аденомы простаты. Но те же симптомы сигнализируют и о раке. Особенно это касается мужчин в возрасте.

Если при посещении туалета вы обнаружили кровь в кале или моче, необходимо обратиться к врачу. Чаще всего это симптом геморроя, но он может свидетельствовать и о раке прямой кишки. Кровь в моче может быть признаком рака почек или мочевого пузыря.

Насторожить человека должен и жар. Чаще всего это сигнализирует о том, что ваш организм борется с инфекцией. Однако частое или постоянное повышение температуры без явных причин может быть и симптомом рака крови.

Фото: GLOBAL LOOK press

Среди неожиданных и часто игнорируемых симптомов онкологии медики также назвали изжогу и расстройство желудка, изменения в тестикулах, затрудненное глотание, изменения в ротовой полости, резкая и неаргументированная потеря веса. Завершают список возможных признаков рака хроническая усталость, увеличение лимфатических узлов и изменения на коже.

Автор: Людмила Фоканова11 мая 2017, 13:23

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