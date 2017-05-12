Главные симптомы рака

Рак является одной из основных причин смерти людей во всем мире. Врач-онколог рассказала о главных признаках предраковых состояний и о том, как своевременно предотвратить развитие смертельного заболевания.

По словам Екатерины Черновой, к наиболее распространенным факторам риска развития онкологии относятся курение, злоупотребление алкоголем, избыточная масса тела, недостаточная физическая активность, плохое питание, а также наследственность, заражение вирусом папилломы человека, гепатитом В, С и другими канцерогенными инфекциями, сообщает The Village. Эксперт отмечает, что существуют определенные предраковые состояния, которые в некоторых случаях могут трансформироваться в онкологию.

В частности выделяют облигатный предрак – это ранняя стадия заболевания, которая требует немедленного и радикального лечения, так рано или поздно это состояние перерастет в злокачественную опухоль. Также выделяют факультативный предрак.

Это состояние не обязательно грозит развитием рака, однако оно требует тщательного наблюдения. В частности, медик отмечает, что человека должны насторожить такие состояния как хронический гастрит, особенно атрофический гастрит, болезнь Менетрие.

В этом случае человек постоянно страдает от болей и дискомфорта в верхней части живота после еды, длительной изжоги, отрыжки. К факультативным предракам кишечника относятся также неспецифический язвенный колит и болезнь Крона.

Чтобы вовремя предотвратить развитие рака кожи человеку следует внимательно следить за размером, количеством, симметричностью и цветом родинок на теле. Если один из этих параметров изменился или на коже появились болезненные ощущения, кровотечения, следует немедленно обратиться к врачу.

К предраковым заболеваниям женских половых органов относят дисплазию тяжелой степени, лейкоплакию вульвы и шейки матки, полипы женских половых органов, рубцовую деформацию шейки матки и другие заболевания. Угрозой развития опухоли груди может быть пролиферация эпителия молочных желез с признаками атипии. Кроме того, на появление этого заболевания значительно влияет фактор наследственности.

Чтобы исключить наличие онкологии или предотвратить ее дальнейшее развитие, врач рекомендует регулярно проходить комплексное обследование организма даже если ничего не беспокоит. Если же существует какая-то проблема, то следует немедленно обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь пока состояние здоровья ухудшится.