Болезнь Паркинсона научились лечить боксом

В Великобритании начали лечить болезнь Паркинсона с помощью тренировок по боксу. Специальные курсы открылись в городе Бристоль.

На тренировках пожилые люди отрабатывают упражнения, помогающие справиться с последствиями болезни. Одна из главных проблем пациентов – недостаток координации.

"Мозг приказывает телу сделать что-то, но тело не слушается", – цитирует Sky News 69-летнего Тони Крэбба, который пять лет страдает от болезни Паркинсона. "Бокс задействует мою координацию и делает жизнь немного легче", – добавил он.

"Когда меня попросили вести занятия, я был шокирован. Я думал об Али", – рассказал тренер Дэннис Стинчкомб. Он провел аналогию с боксером Мохаммедом Али, страдавшим от этой болезни, которая могла возникнуть из-за травм на ринге.

Увидев, как люди, которые не могли даже ходить, бегают по спортзалу и колотят боксерские груши, инструктор изменил мнение. Ожидается, что курсы, которые пока посещают 20 человек в возрасте от 50 до 80 лет, будут открыты по всей стране.

Болезнь Паркинсона – прогрессирующее неврологическое заболевание, характерное для людей старшего возраста. Причиной недуга является гибель нейронов внутри головного мозга.