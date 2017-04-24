Найдена причина развития рассеянного склероза

Британские медики и биологи нашли потенциальную причину развития рассеянного склероза, которая ранее оставалась для всех загадкой.

Рассеянный склероз – недуг, при котором иммунные клетки начинают атаковать оболочку нервных волокон. На данный момент ученые нашли способ борьбы с симптомами болезни, однако до сих пор неизвестны причины ее происхождения, сообщает Journal of Neuroinflammation.

Специалисты из университета Эксетера (Великобритания) задались вопросом, почему у людей развивается рассеянный склероз. Они проанализировали структуру клеток мозга здоровых и больных испытуемых, а также изучили химический состав клеток в срезах мозга, пожертвованного на благо науки.

В клетках мозга людей, страдающих рассеянным склерозом, было обнаружено большое количество белка Rab32, который отсутствовал у здоровых. Вещество заставляло клетки порождать большое количество молекул, которые, в свою очередь, запускали защитную реакцию иммунной системы.

Иммунные клетки начинали атаковать нервные ткани. В результате миелиновая оболочка нервов разрушалась, что приводило к массовой гибели клеток мозга.

Теперь биологам предстоит выяснить, как именно Rab32 попадает в мозг. Ученые надеются, что им удастся найти способ блокировать смертельный белок, приводящий к рассеянному склерозу.

