Раскрыта природа неизлечимых заболеваний мозга

Американские ученые выявили клетки мозга, отвечающие за формирование у животных условного рефлекса. Как выяснилось, эти же нейроны поражаются при неизлечимых заболеваниях вроде синдрома Туретта.

Исследователи занимались выработкой у мышей условных рефлексов, анализируя активность их клеток определенного участка мозга – полосатого тела, сообщает Lenta.ru. В рамках эксперимента ученые пытались приучить грызунов воспринимать запах лимона и банана как сигнал к скорому приему пищи в виде капли сгущенного молока.

Специалисты проверили, как подавление активности нейронов в полосатом теле скажется на выработанном у них условном рефлексе – лизать воздух при запахе лимона или банана. Отметим, что этот участок мозга занимает лишь 2% от общего числа клеток.

Согласно результатам исследования, отключение нейронов привело к тому, что условный рефлекс у мышей проявлялся в два раза реже, чем обычно. Из этого ученые сделали вывод, что дисфункция клеток полосатого тела приводит к различным неврологическим расстройствам, таким как болезнь Паркинсона или синдром Туретта.

Отметим, что первым похожий эксперимент провел знаменитый ученый Иван Павлов. Он проводил исследование рефлексов выделения желудочного сока у собак, сигналом к скорому приему пищи у животных была загоревшаяся лампочка. В 1904 году он получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.