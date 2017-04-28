Мир на пороге эпидемий болезней мозга

Российские исследователи создали уникальные тесты для ранней диагностики заболеваний мозга. Они открыли способ "обучать" нервные клетки больных вырабатывать дофамин.

По словам руководителя лаборатории нервных и нейроэндокринных регуляций Института биологии развития РАН академика Михаила Угрюмова, нейродегенеративные заболевания, в том числе болезни Паркинсона и Альцгеймера, становятся похожими на эпидемию. Дело в том, что их число очень быстро растет.

"Мы постепенно входим в полосу эпидемий болезней мозга", – цитирует Угрюмова сайт "Комсомольская правда". Через 10 – 15 лет, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неврология и психиатрия выйдут на первое место. Количество больных увеличится в два-три раза. Академик называет заболевания мозга чумой 21 века.

Развитию этих болезней, по его словам, способствуют стрессы и депрессивные состояния. Ведь это запускает цепочку воспалительных процессов в мозге, что и вызывает гибель нейронов.

Происходит и омоложение этих заболеваний. "Если раньше подобные неприятности начинались после 60-ти лет, то сейчас порог опускается до 50 и даже 45 лет", – говорит эксперт.

Самое страшное, что эти заболевания долго существуют без проявления симптомов. Но российские ученые уже разработали тест для определения болезни Паркинсона. Ими были успешно проведены тесты на животных.

"Думаю, что именно с этим направление связано будущее, тем более, что этот тест можно провести довольно быстро и за не очень большие деньги", – уверен Угрюмов. "Мы прошли в нашей лаборатории несколько этапов, которые очень важны. Показали, что нейроны, которые изначально сами не могут создавать дофамин, под определенным воздействием приобретают такую способность", – пояснил академик.

Исследователи нашли механизм, который заставляет их синтезировать дофамин, определив вещество, которое в обычных условиях не дает этой клетке синтезировать дофамин. Теперь ученые работают над молекулярными механизмами управления работой клетки, чтобы создать лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Также Угрюмов подчеркнул, что важно поддерживать организм и без лекарств. Это можно делать с помощью физических упражнений и когнитивных тренингов.