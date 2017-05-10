В России научились находить рак по-новому
Ведущий научный сотрудник исследовательского центра "Курчатовский институт" Антон Буздин заявил, что OncoFinder позволяет количественно рассчитать активацию внутриклеточных молекулярных процессов. Иначе говоря, ученые смогут не только определять задействованные в тех или иных процессах гены, но и сравнивать степень их активности с нормой.
"Это касается прежде всего патологических тканей человека", – отметил Буздин. "Мы умеем определять, какие именно процессы работают неправильно. Зная это, мы можем подобрать лекарство, которое заблокирует негативные процессы или, наоборот, усилит положительные", – пояснил он.
По его словам, медики давно обсуждают возможность использования изменений в метаболизме и энергетическом обмене как путь к борьбе с раком. Буздин специализируется на комплексном подходе к анализу биохимических и биоэнергетических систем.
"Опухолевые клетки получают энергию для роста и размножения совсем не так, как большинство клеток организма: у них задействованы другие метаболические пути. Это более энергозатратный механизм, когда, условно говоря, мы топим камин не дровами, а мебелью", – пояснил научный сотрудник Курчатовского института.
Open Stage: территория стартапов на #ОИ2015!— Открытые инновации (@InnovationsOpen) 30 октября 2015 г.
Сегодня среди участников – NCL Medical и OncoFinder!#будущеездесь pic.twitter.com/sXN72I57p8
На борьбу с перечисленными эффектами будут направлены лекарства, при разработке которых учтут результаты анализа больших данных с помощью OncoFinder. Буздин отметил, что команда исследовательского центра выявила и другие процессы, связанные с развитием онкологии.
"Например, в опухоли усилены пути биосинтеза полиаминов и метаболизма некоторых аминокислот. И мы предполагаем, что их таргетирование будет крайне перспективным направлением для разработки противораковых препаратов", – уточнил ведущий сотрудник.
This is interesting#oncofinder #algorithm@biogerontology +@IBMWatson#blockchain #machinelearning #biotech https://t.co/PdzhKXuiH1 pic.twitter.com/LAj6cNcSg1— Brian Ahier (@ahier) 22 апреля 2017 г.
Он подчеркнул, что расценивать OncoFinder только как средство борьбы с онкологией было бы неправильно. Эта система позволяет анализировать многие процессы в организме – не только патологические, но и нормальные.
По словам Буздина, фактически OncoFinder уже используется для спасения людей. Несколько сотен пациентов прошли диагностику, и "полный и частичный ответ был у более 60% пациентов с продвинутыми стадиями рака".
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