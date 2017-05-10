В России научились находить рак по-новому

Российские ученые разработали систему широкомасштабного анализа генной экспрессии OncoFinder. Теперь исследователи могут использовать новые методы работы с большими данными процессов в живых организмах. В будущем это поможет медикам в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Ведущий научный сотрудник исследовательского центра "Курчатовский институт" Антон Буздин заявил, что OncoFinder позволяет количественно рассчитать активацию внутриклеточных молекулярных процессов. Иначе говоря, ученые смогут не только определять задействованные в тех или иных процессах гены, но и сравнивать степень их активности с нормой.

"Это касается прежде всего патологических тканей человека", – отметил Буздин. "Мы умеем определять, какие именно процессы работают неправильно. Зная это, мы можем подобрать лекарство, которое заблокирует негативные процессы или, наоборот, усилит положительные", – пояснил он.

По его словам, медики давно обсуждают возможность использования изменений в метаболизме и энергетическом обмене как путь к борьбе с раком. Буздин специализируется на комплексном подходе к анализу биохимических и биоэнергетических систем.

"Опухолевые клетки получают энергию для роста и размножения совсем не так, как большинство клеток организма: у них задействованы другие метаболические пути. Это более энергозатратный механизм, когда, условно говоря, мы топим камин не дровами, а мебелью", – пояснил научный сотрудник Курчатовского института.

На борьбу с перечисленными эффектами будут направлены лекарства, при разработке которых учтут результаты анализа больших данных с помощью OncoFinder. Буздин отметил, что команда исследовательского центра выявила и другие процессы, связанные с развитием онкологии.

"Например, в опухоли усилены пути биосинтеза полиаминов и метаболизма некоторых аминокислот. И мы предполагаем, что их таргетирование будет крайне перспективным направлением для разработки противораковых препаратов", – уточнил ведущий сотрудник.

Он подчеркнул, что расценивать OncoFinder только как средство борьбы с онкологией было бы неправильно. Эта система позволяет анализировать многие процессы в организме – не только патологические, но и нормальные.

По словам Буздина, фактически OncoFinder уже используется для спасения людей. Несколько сотен пациентов прошли диагностику, и "полный и частичный ответ был у более 60% пациентов с продвинутыми стадиями рака".