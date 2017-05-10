Мужской мозг вызывает ожирение
Причиной переедания может быть "приглушенная" реакция человеческого организма на прием пищи, передает Magic Valley. При подобном отклонении в работе мозга люди "более склонны продолжать кушать для компенсации этого дефицита", сообщила соавтор исследования Арпана Гупта.
Примечательно, что пол человека также оказывает сильное влияние на желание питаться более плотно. Согласно результатам исследования, женский мозг связывает потребление пищи с выработкой каких-либо эмоций, в то время как мужской организм, как правило, рассматривает еду как способ удовлетворения голода.
"Наше исследование подчеркивает обобщенное различие между полами в системе внутреннего подкрепления", – заявила Арпана Гупта. Эмоциональность женщин провоцирует их чаще, чем мужчин, бороться с лишним весом, в то время как хладнокровность мужчин позволяет им более спокойно относиться к чрезмерном потреблению пищи.
Ожирение ����♀️ pic.twitter.com/wqPHjdK4SR— Pelageya grigoreva (@pashylia1) 25 января 2017 г.
Напомним, ранее ученые выяснили, что отсутствие одежды во время сна способствует снижению веса. Исследователи утверждают, что человеческий организм в чересчур теплых условиях начинает интенсивнее вырабатывать гормон кортизол, который повышает аппетит.
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