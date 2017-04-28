Как избавиться от склонности к ожирению

Международная группа ученых выяснила, что может снизить генетическую предрасположенность человека к ожирению. Главным фактором стала регулярная физическая активность.

Специалисты проанализировали данные более 200 тысяч человек. В результате исследования они установили, что регулярные упражнения снижают активность гена FTO, повышающего вероятность ожирения приблизительно на 30%.

Эксперты уверены, что занятия физкультурой изменяют активность еще 11 ответственных за ожирение генов. Таким образом, активность остается главным фактором, снижающим риск появления избыточной массы тела, сообщает Lenta.ru.

Недавно голландские ученые выявили связь между возникновением ожирения и среднесуточной температурой в жилых помещениях. По их словам, ночное проветривание квартиры снижает риск появления лишнего веса.

Как писали Dni.Ru, исследователи проанализировали среднюю температуру воздуха в 50 американских штатах, а также на Виргинских островах, в Пуэрто-Рико и на острове Гуам. Выяснилось, что жаркая погода провоцирует ожирение и диабет второго типа.

Ранее европейские специалисты установили зависимость риска возникновения 11 форм рака от развития ожирения. Кроме того, они предположили, что лишний вес в детстве способствует появлению опухоли через много лет.