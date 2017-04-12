Самая тяжелая женщина в мире за месяц скинула 242 кг

Жительница Египта Иман Ахмад Абдулати, которая была признана самой тяжелой в мире, похудела почти в два раза. В индийской клинике женщине удалось сбросить 242 килограмма от первоначальных 504.

Египтянку с тяжелой формой ожирения доставили в больницу города Мумбаи еще в феврале. Причем транспортировать ее удалось лишь грузовым самолетом.

В клинике пациентку посадили на специальную диету, а в начале марта прооперировали. Женщине удалили часть желудка, что позволило уменьшить объемы потребляемой пищи.

В результате Иман стала стремительно худеть. За месяц ей удалось сбросить 242 килограмма, теперь ее вес – 260 килограммов, сообщает Hindustan Times. Врачи были удивлены такими темпами похудения. Они планировали, что подобного результата их пациентка достигнет лишь через год.

После того как женщина избавилась от значительной части лишних килограммов, ее внутренние органы стали работать значительно лучше. Однако не все проблемы со здоровьем удалось устранить. Так, у египтянки до сих парализована правая часть тела.

Как отмечает издание, Иман – единственная в мире, чье ожирение связано с редким генетическим отклонением – мутацией в гене рецептора лептина. Из-за этого человек с первых дней жизни чувствует неконтролируемый голод и быстро набирает вес.

Весившая 504 килограмма Иман считалась самой тяжелой женщиной в мире. Из-за ожирения женщина не могла покинуть дом в течение 20 лет. Кроме того, она перенесла инсульт.