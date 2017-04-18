Брошенный толстяк стал секс-символом Сети

Удивительная история преображения британца Миро Джудт сделала его героем соцсетей. После того, как мужчину бросила девушка, он похудел на 40 килограммов и стал известным бодибилдером.

Раньше Миро Джудт и не думал о том, чтобы правильно питаться или заниматься физической активностью. Он обожал сладости, чиспы, газировку и фаст-фуд, употребляя их в огромном количестве.

В результате британец располнел до 138 килограммов и окружающие стали называть его толстяком. Девушка Миро не смогла смириться с его ожирением и бросила после шести лет отношений, пишет Elite Daily.

Однако именно расставание с возлюбленной стало поворотным моментом в жизни британца. "Она отнеслась ко мне так пренебрежительно, она была убеждена, что я никогда не смогу похудеть. Мне было очень больно, но тогда я решил доказать ей, что смогу улучшить свое тело", – вспоминает Миро.

После этого британец отказался от фаст-фуда и другой вредной пищи, заменив их на курицу, рыбу яйца и протеиновые коктейли. Кроме того, он начал консультироваться у бодибилдеров по поводу того, как привести свое тело в идеальную форму. В результате нового образа жизни уже через несколько месяцев мужчина начал замечать положительные результаты.

Миро похудел на 40 килограммов и приобрел идеальные формы. Конечно же, личная жизнь преобразившегося британца тоже наладилась. Благодаря сайту знакомств, он встретил свою новую любовь – фитнес-модель Викторию Уилсон. Теперь молодые люди вместе с удовольствием ходят в качалку и делают селфи своих упругих мышц в зеркале спортзала.

"Мы стали заниматься вместе. мы помогаем друг другу придерживаться здорового образа жизни", – признался Миро. Чудесная история британца сделала его необыкновенно популярным в сети. Теперь пользователи восхищаются его совершенными формами и по праву считают настоящим секс-символом фитнеса.