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Брошенный толстяк стал секс-символом Сети

Миро Джудт. Фото: facebook.com/ClothingPalace
Удивительная история преображения британца Миро Джудт сделала его героем соцсетей. После того, как мужчину бросила девушка, он похудел на 40 килограммов и стал известным бодибилдером.
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Раньше Миро Джудт и не думал о том, чтобы правильно питаться или заниматься физической активностью. Он обожал сладости, чиспы, газировку и фаст-фуд, употребляя их в огромном количестве. 

В результате британец располнел до 138 килограммов и окружающие стали называть его толстяком. Девушка Миро не смогла смириться с его ожирением и бросила после шести лет отношений, пишет Elite Daily. 

Миро Джудт. Фото: facebook.com/ClothingPalace

Однако именно расставание с возлюбленной стало поворотным моментом в жизни британца. "Она отнеслась ко мне так пренебрежительно, она была убеждена, что я никогда не смогу похудеть. Мне было очень больно, но тогда я решил доказать ей, что смогу улучшить свое тело", – вспоминает Миро. 

После этого британец отказался от фаст-фуда и другой вредной пищи, заменив их на курицу, рыбу яйца и протеиновые коктейли. Кроме того, он начал консультироваться у бодибилдеров по поводу того, как привести свое тело в идеальную форму. В результате нового образа жизни уже через несколько месяцев мужчина начал замечать положительные результаты. 

Миро Джудт. Фото: facebook.com/ClothingPalace

Миро похудел на 40 килограммов и приобрел идеальные формы. Конечно же, личная жизнь преобразившегося британца тоже наладилась. Благодаря сайту знакомств, он встретил свою новую любовь – фитнес-модель Викторию Уилсон. Теперь молодые люди вместе с удовольствием ходят в качалку и делают селфи своих упругих мышц в зеркале спортзала.

"Мы стали заниматься вместе. мы помогаем друг другу придерживаться здорового образа жизни", – признался Миро. Чудесная история британца сделала его необыкновенно популярным в сети. Теперь пользователи восхищаются его совершенными формами и по праву считают настоящим секс-символом фитнеса. 

Автор: Рудольф Великолепный18 апреля 2017, 10:02

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