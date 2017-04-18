Брошенный толстяк стал секс-символом Сети
Раньше Миро Джудт и не думал о том, чтобы правильно питаться или заниматься физической активностью. Он обожал сладости, чиспы, газировку и фаст-фуд, употребляя их в огромном количестве.
В результате британец располнел до 138 килограммов и окружающие стали называть его толстяком. Девушка Миро не смогла смириться с его ожирением и бросила после шести лет отношений, пишет Elite Daily.
Однако именно расставание с возлюбленной стало поворотным моментом в жизни британца. "Она отнеслась ко мне так пренебрежительно, она была убеждена, что я никогда не смогу похудеть. Мне было очень больно, но тогда я решил доказать ей, что смогу улучшить свое тело", – вспоминает Миро.
После этого британец отказался от фаст-фуда и другой вредной пищи, заменив их на курицу, рыбу яйца и протеиновые коктейли. Кроме того, он начал консультироваться у бодибилдеров по поводу того, как привести свое тело в идеальную форму. В результате нового образа жизни уже через несколько месяцев мужчина начал замечать положительные результаты.
Миро похудел на 40 килограммов и приобрел идеальные формы. Конечно же, личная жизнь преобразившегося британца тоже наладилась. Благодаря сайту знакомств, он встретил свою новую любовь – фитнес-модель Викторию Уилсон. Теперь молодые люди вместе с удовольствием ходят в качалку и делают селфи своих упругих мышц в зеркале спортзала.
"Мы стали заниматься вместе. мы помогаем друг другу придерживаться здорового образа жизни", – признался Миро. Чудесная история британца сделала его необыкновенно популярным в сети. Теперь пользователи восхищаются его совершенными формами и по праву считают настоящим секс-символом фитнеса.
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