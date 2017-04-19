Как пережить весеннюю аллергию

Для одних весна – долгожданное и любимое время года, когда все цветет и пахнет, но для тех, кто подвержен сезонной аллергии, это настоящая проблема. Dni.ru выяснили, как предупредить и обезвредить это мучительно заболевание, буквально не дающее человеку вздохнуть полной грудью.

Сезонная аллергия проявляется не только весной, но и в летнее время, и осенью. Однако особенность весенней аллергии в том, что именно в это время года наш организм наиболее ослаблен после зимних холодов, недостатка солнечных лучей и витаминов. Весной он с легкостью откликается на воздействие раздражителей, бросающих вызов иммунитету.

Что за "зверь" поллиноз

Поллиноз (сенная лихорадка) – это аллергическое заболевание, возникающее у людей с повышенной чувствительностью к некоторым видам пыльцы растений. В основном, аллергию вызывает пыльца ветроопыляемых растений, это – деревья, злаковые и сорные травы, и именно потому, что ветроопыляемые растения выбрасывают пыльцу в огромных количествах, она легко поднимается и далеко разносится даже слабым ветром и долго висит в воздухе. На пыльцу плодовых деревьев, кустарников и декоративных цветов аллергия возникает крайне редко.

Есть так называемый календарь аллергика, в Центральной России он примерно следующий. В марте-апреле зацветают ольха, ива, орешник, осина и тополь. В апреле-мае – береза, клен, дуб, сосна, боярышник и ясень. Из травянистых растений в мае-июне цветет клевер, лапчатка, ромашка и ландыш. Появляются цветы на черемухе и сирени. В мае-июне и до конца лета цветут злаковые (тимофеевка, костер, ежа) и сорные травы (лебеда, одуванчики). В южных краях расцветает амброзия.

Стоило выйти на улицу, как начался приступ кашля! Аллергия привет! — BEGÉNCH (@seiyakoo) 19 апреля 2017 г.

О том, как определить сезонную аллергию и как бороться с этим недугом, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болибок. Признаков, по которым можно "вычислить" заболевание, несколько.



Симптомы

"Сезонная аллергия проявляется в виде ринита (насморка) и конъюнктивита, т.е. воспаления оболочки глаз. Еще один признак – кашель. В более тяжелых случаях одним из симптомов является бронхиальная астма", – говорит эксперт. Он отмечает, что основным отличительным признаком простудного насморка и конъюнктивита от аллергического является чихание и желание почесать нос или глаза.





"Самым характерным симптомом бронхиальной астмы является свистящее дыхание, вплоть до одышки", – говорит Владимир Болибок. По его словам, обычно сезонная аллергия протекает без температуры. Исключение составляют наиболее тяжелые случаи, когда человек вдохнул слишком большое количество пыльцы цветущего растения.

Причины

По мнению специалиста, аллергия любого типа "запрограммирована" на генетическом уровне. Так, если один из родителей страдает каким-либо видом аллергии, то у ребенка это заболевание может проявиться в 40% случаев. Если оба родителя страдают от аллергии, то вероятность появления у их наследника недуга возрастает вдвое.

Владимир Анатольевич считает, что существенным моментом, влияющим на появление аллергии, является среда обитания человека. "Чем меньше в регионе промышленных, индустриальных, химических выбросов, тем реже в нем люди болеют аллергией", – говорит эксперт.

По его словам, аллергия на пыльцу растений – беда крупных городов. Причина в том, что в мегаполисах на эту пыльцу оседают вредные выбросы от заводов, автомобилей и т.д. Таким образом, вероятность проявления аллергической реакции на пыльцу, как ни парадоксально, в городе больше, чем непосредственно на природе.

Профилактика

Как известно, болезнь легче предотвратить, нежели лечить. Мер профилактики аллергии довольно много. Но среди них можно выделить основные.

Прежде всего, следует постараться избегать контакта с аллергеном – пыльцой растений. Выходить на улицу лучше в безветренную погоду, используя при необходимости медицинскую маску. Для проветривания помещений затянуть проемы окон или форточек несколькими слоями марли. Проветривать помещение следует только вечером и использовать фильтры для воздуха. Важным моментом является проведение влажной уборки дома.

Эксперт советует

Если все-таки вы страдаете аллергией, то следует знать, как ее лечить. По словам Владимира Болибока, прежде всего, необходимо снять воспалительную реакцию. "Люди, страдающие аллергией, должны делать предсезонную профилактику. Кроме того, нужно взять у врача-аллерголога специальную инструкцию для аллергиков – что делать в том или ином случае. Таким образом симптомы заболевания можно контролировать", – говорит эксперт.

Еще одно направление – аллергеноспецифическая иммунотерапия. Сегодня пациент может воспользоваться аллерговакциной, рассчитанной на определенный аллерген. "Врач может подобрать человеку определенную вакцину в зависимости от того, на пыльцу каких растений у него аллергия. Но сначала нужно сдать необходимые тесты", – говорит Владимир Анатольевич.

По его словам, вакцин бояться не стоит. "Если раньше прививки были только в инъекциях, то сейчас уже есть специальные вакцины в виде таблеток под язык, капель", – рассказывает врач.

Вместе с тем, что аллергеноспецифическая иммунотерапия является действенным способом борьбы с аллергией, обойдется этот вид лечения недешево. Цена одной дозы вакцины варьируется в пределах 700 рублей (данные на 2016 год), а полного лечебного курса от 18 до 45 тысяч рублей.

Лекарства

Внимание: лекарственные препараты применять необходимо только после консультации со специалистом!

По мнению Владимира Болибока, хорошо себя зарекомендовал на современном фармацевтическом рынке такой препарат как "Аллергодил". Он выпускается в виде глазных капель и назального спрея. Средняя цена капель в столичных аптеках – 430 рублей, спрея – 530 рублей.

#аллергодил #глазныекапли #назальныйспрей Публикация от Аптека "Милана" Грозный (@apteka.milana.grozny) Сен 5 2016 в 6:12 PDT

Так, антиаллергические глазные капли применяются для купирования проявлений аллергических поражений глаз (контактный конъюнктивит, сезонные аллергические заболевания глаз и т.п.). Препарат обладает мощным и длительным антиаллергическим эффектом, хорошо переносится, практически не вызывает побочных эффектов даже при длительном применении.

Основным действующим веществом "Аллергодила" является азеластин - производный фталазинона, который оказывает антиаллергическое и противовоспалительное действие. Механизм действия капель связан с избирательным блокированием Н1-рецепторов (гистаминовых). Назальный спрей "Аллергодил" применяется, соответственно, для снятия симптомов аллергического ринита и риноконъюнктивита.

Публикация от Умирбекова (@shadiayussimova) Авг 17 2016 в 5:02 PDT

B бoльшинcтвe cлучaeв при лечении аллергии иcпoльзуют aнтигиcтaминныe пpeпapaты. Пpeпapaты из второго и третьего пoкoлeний aнтигиcтaминoв выпуcкaютcя в видe тaблeтoк и cиpoпoв, лeгки в пpимeнeнии и имeют минимум пoбoчныx эффeктoв.

Одним из таких лекарственных средств является "Kcизaл". Средняя цена препарата в московских аптеках – 390 рублей. Выпускается в виде таблеток и капель. Вне зависимости от лекарственной формы "Ксизал" принимается внутрь с небольшим количеством воды, натощак или во время еды.

Действующим веществом препарата является левоцитеризина гидрохлорид. Препарат быстро всасывается из пищеварительного тракта и начинает действовать практически моментально. Максимальной концентрации в крови Ксизал достигает примерно через час, выраженное терапевтическое действие продолжается еще сутки.

Выводится препарат из организма постепенно, в течение нескольких дней, в основном почками. При попадании в печень не образует никаких фармакологически активных соединений, чем обуславливается его безопасность и отсутствие лекарственного взаимодействия с другими фармсредствами.