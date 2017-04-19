Как пережить весеннюю аллергию

Россияне возмущены новой Карениной Москва отказалась от "Евровидения" Криминальный СССР Дом-2 Эффективные диеты

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Максакова показала интимное фото с Вороненковым
партнеры
Четверг 20 апреля
Лента новостей
00:18
Полицейских на Елисейских Полях расстреляли в упор
23:31
В центре Парижа произошла вторая перестрелка
21:54
Полицейский снял порно в служебной машине
21:26
Солнцев припомнил Собчак ее поведение на "Доме-2"
21:24
Отвергнутая парнем студентка прославилась на весь мир
21:20
Невозмутимый воришка-сивуч стал героем Сети (видео)
20:43
В Сеть просочились чертежи iPhone 8
20:27
Псковские таможенники выкопали из угля 20 тысяч пачек сигарет
20:20
В Сирии убит российский военный советник
19:49
Андреева отличилась странным нарядом
19:42
Российская гимнастка сорвалась с 10-метровой высоты (видео)
19:35
Закон о сносе пятиэтажек принят в первом чтении
19:25
Горбачев объяснил Западу лидерство Путина
19:13
Китайцу из головы вытащили гвоздь с куском черепа
19:09
В России запретили "Свидетелей Иеговы"
19:04
Парламенты России и Китая будут совместно бороться с коррупцией
19:01
Нагиев объяснил успех сериала "Кухня"
18:51
Пассажир упал на рельсы в московском метро
18:44
Футболиста высмеяли за невероятный промах (видео)
18:40
Красотка из "Дома-2" избавляется от груди восьмого размера
18:25
В Турции раскрыли секрет успеха Путина
18:23
Смертник из Петербурга получал деньги из-за границы
18:13
Россиянам напомнили об отдыхе в мае
18:11
Плющенко шокировал заоблачными ценами в своей школе
17:57
С Филиппа Киркорова требуют 25 миллионов по кредиту
17:39
Соловьев назвал пустяком пропажу 800 тысяч рублей
17:34
85-летний актер женился на 26-летней блондинке
17:22
Как делают деньги российские миллиардеры
17:00
Маковецкий рассказал о съемках в "Трассе смерти"
16:59
Кого призовут в армию по новому указу Путина
16:48
Вместо покупателя в аптеку залетело колесо (видео)
16:29
Беременная Уильямс заставила Тарпищева сомневаться
16:22
В одном из зданий Сколково объявлена угроза взрыва
16:11
Милонов пожаловался на провокацию Лобкова
15:48
Матвиенко нажаловалась Лаврову на страстного Сафронкова
15:40
Захарова предупредила о русофобской истерике в Черногории
15:35
Анна Большова о свадьбе с братом и разрыве с матерью
15:29
Чем в России заменят "Евровидение"
15:24
BMW X1: Дитя глобализации
15:20
Подольская и Пресняков готовы заменить оскандалившуюся Тодоренко
15:06
Сколько платят полицейским за убийство алкоголиков
15:01
Лидер "Воплей Видоплясова" отправил украинцев в гетто
14:52
Жертвой киллера в центре Москвы оказался владелец ТЦ "Братеево"
14:50
Российские туристы назвали самый романтичный город мира
14:38
Разведенный Эмин снял в клипе новую избранницу
14:35
В летнем лагере детей научат снимать кино
14:33
Яценюк довел звезду "Голоса" до бешенства
14:29
Когда в Москве потеплеет
14:28
Как распознать афериста на сайте знакомств
14:26
Депутаты нашли способ захоронить Ленина
14:24
Табаков отказался жениться в третий раз
14:13
Сколько стоит самая дешевая квартира в центре Москвы
14:10
Российские атомщики вновь признаны лучшими
14:10
Мединский назвал претензии к "Матильде" вакханалией
13:58
Причины и последствия кризиса среднего возраста
13:53
Фигуристка Медведева побила мировой рекорд на ЧМ-2017
13:38
Тренер сборной России умер во время чемпионата мира
13:36
Уральца избили за издевательство над сыном
13:34
Фаворит "Минуты славы": Лучше я останусь без денег, но буду живым
13:32
Известный дизайнер спровоцировал скандал из-за юбки
13:31
На трассе в Подмосковье найдены фрагменты тела мужчины
13:14
Отец Жанны Фриске набросился на своего адвоката
13:10
В России ужесточат правила техосмотра автомобилей
13:09
За что наказали оскорбившего Путина ведущего
13:08
Таксист изнасиловал уснувшую москвичку
13:08
Отвергнутый Западом Лукашенко пожаловался Москве
13:02
Установлен заказчик теракта в метро Петербурга
12:58
Зачем нужно арбитражное представительство
12:57
В Москве обсудят высокие технологии и интернет
12:56
Москвичей попросили отказаться от поездок в центр до конца лета
12:50
В столице автохам не пропустил скорую (видео)
12:42
Литвинову с голой грудью назвали ведьмой
12:41
Ученые рассказали о встрече людей с инопланетянами
12:36
Москвичка выбросила питбуля с балкона
12:27
Найдена самая благоприятная для жизни экзопланета
12:24
Эрдоган назвал Обаму лгуном и спонсором террористов
12:16
Российская "глушилка" унизила американский флот
12:15
Первое общее интервью Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
12:13
Чеченские спа-отели стали самыми дорогими
12:13
Путин призвал военных запаса на сборы
12:01
Обиженный бизнесмен застрелил компаньона в центре Москвы
11:55
Иркутский "Ромео" убил отца 14-летней подруги
11:52
Россиян спасли от теракта на 9 мая по парижскому сценарию
11:33
Корабль "Союз МС-04" вышел на орбиту
11:29
Агрессивное заявление Порошенко поразило Москву
11:22
Пугачева устроила праздник для детей Навки и Киркорова
11:21
Facebook научит управлять компьютером силой мысли
11:21
Фийон отдал Крым России
11:17
Почему Татьяну Самойлову называют лучшей Анной Карениной
11:07
Москва останется во власти холода
10:53
В законе о "натуральном" ОСАГО нашли ошибку
10:51
Пилот "Формулы" лишился ног в аварии на трассе
10:37
Звезда "Дома-2" высказалась о Ляйсан Утяшевой
10:35
Семья Гуцериевых выкупила уникальное здание в Москве
10:24
Актер Баталов приобрел поместье
10:23
Боярская после скандала пришла на премию
10:15
В центре Москвы расстреляли пожилого мужчину
10:10
Самые яркие Анны Каренины в кино
10:07
Леонтьева не пустили в ресторан из-за вызывающего вида
09:48
Отец школьницы жестоко избил обидевшего ее одноклассника
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин призвал военных запаса на сборы
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Отец Жанны Фриске набросился на своего адвоката
Боярская после скандала пришла на премию
Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений
Захарова в мини-шортах возбудила россиян
Здоровье

Как пережить весеннюю аллергию

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Для одних весна – долгожданное и любимое время года, когда все цветет и пахнет, но для тех, кто подвержен сезонной аллергии, это настоящая проблема. Dni.ru выяснили, как предупредить и обезвредить это мучительно заболевание, буквально не дающее человеку вздохнуть полной грудью.
прочитано 2410 раз

Сезонная аллергия проявляется не только весной, но и в летнее время, и осенью. Однако особенность весенней аллергии в том, что именно в это время года наш организм наиболее ослаблен после зимних холодов, недостатка солнечных лучей и витаминов. Весной он с легкостью откликается на воздействие раздражителей, бросающих вызов иммунитету.

Что за "зверь" поллиноз

Поллиноз (сенная лихорадка) – это аллергическое заболевание, возникающее у людей с повышенной чувствительностью к некоторым видам пыльцы растений. В основном, аллергию вызывает пыльца ветроопыляемых растений, это – деревья, злаковые и сорные травы, и именно потому, что ветроопыляемые растения выбрасывают пыльцу в огромных количествах, она легко поднимается и далеко разносится даже слабым ветром и долго висит в воздухе. На пыльцу плодовых деревьев, кустарников и декоративных цветов аллергия возникает крайне редко.

Есть так называемый календарь аллергика, в Центральной России он примерно следующий. В марте-апреле зацветают ольха, ива, орешник, осина и тополь. В апреле-мае – береза, клен, дуб, сосна, боярышник и ясень. Из травянистых растений в мае-июне цветет клевер, лапчатка, ромашка и ландыш. Появляются цветы на черемухе и сирени.  В мае-июне и до конца лета цветут злаковые (тимофеевка, костер, ежа) и сорные травы (лебеда, одуванчики). В южных краях расцветает амброзия.

О том, как определить сезонную аллергию и как бороться с этим недугом, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болибок. Признаков, по которым можно "вычислить" заболевание, несколько.

Симптомы

"Сезонная аллергия проявляется в виде ринита (насморка) и конъюнктивита, т.е. воспаления оболочки глаз. Еще один признак – кашель. В более тяжелых случаях одним из симптомов является бронхиальная астма", – говорит эксперт. Он отмечает, что основным отличительным признаком простудного насморка и конъюнктивита от аллергического является чихание и желание почесать нос или глаза.

 

"Самым характерным симптомом бронхиальной астмы является свистящее дыхание, вплоть до одышки", – говорит Владимир Болибок. По его словам, обычно сезонная аллергия протекает без температуры. Исключение составляют наиболее тяжелые случаи, когда человек вдохнул слишком большое количество пыльцы цветущего растения.

Причины

По мнению специалиста, аллергия любого типа "запрограммирована" на генетическом уровне. Так, если один из родителей страдает каким-либо видом аллергии, то у ребенка это заболевание может проявиться в 40% случаев. Если оба родителя страдают от аллергии, то вероятность появления у их наследника недуга возрастает вдвое.

Владимир Анатольевич считает, что существенным моментом, влияющим на появление аллергии, является среда обитания человека. "Чем меньше в регионе промышленных, индустриальных, химических выбросов, тем реже в нем люди болеют аллергией", – говорит эксперт.

По его словам, аллергия на пыльцу растений – беда крупных городов. Причина в том, что в мегаполисах на эту пыльцу оседают вредные выбросы от заводов, автомобилей и т.д. Таким образом, вероятность проявления аллергической реакции на пыльцу, как ни парадоксально, в городе больше, чем непосредственно на природе.

Профилактика

Как известно, болезнь легче предотвратить, нежели лечить. Мер профилактики аллергии довольно много. Но среди них можно выделить основные.

Прежде всего, следует постараться избегать контакта с аллергеном – пыльцой растений. Выходить на улицу лучше в безветренную погоду, используя при необходимости медицинскую маску. Для проветривания помещений затянуть проемы окон или форточек несколькими слоями марли. Проветривать помещение следует только вечером и использовать фильтры для воздуха. Важным моментом является проведение влажной уборки дома.

Эксперт советует

Если все-таки вы страдаете аллергией, то следует знать, как ее лечить. По словам Владимира Болибока, прежде всего, необходимо снять воспалительную реакцию. "Люди, страдающие аллергией, должны делать предсезонную профилактику. Кроме того, нужно взять у врача-аллерголога специальную инструкцию для аллергиков – что делать в том или ином случае. Таким образом симптомы заболевания можно контролировать", – говорит эксперт.

Еще одно направление – аллергеноспецифическая иммунотерапия. Сегодня пациент может воспользоваться аллерговакциной, рассчитанной на определенный аллерген. "Врач может подобрать человеку определенную вакцину в зависимости от того, на пыльцу каких растений у него аллергия. Но сначала нужно сдать необходимые тесты", – говорит Владимир Анатольевич.

По его словам, вакцин бояться не стоит. "Если раньше прививки были только в инъекциях, то сейчас уже есть специальные вакцины в виде таблеток под язык, капель", – рассказывает врач.

Вместе с тем, что аллергеноспецифическая иммунотерапия является действенным способом борьбы с аллергией, обойдется этот вид лечения недешево. Цена одной дозы вакцины варьируется в пределах 700 рублей (данные на 2016 год), а полного лечебного курса от 18 до 45 тысяч рублей.

Лекарства

Внимание: лекарственные препараты применять необходимо только после консультации со специалистом!

По мнению Владимира Болибока, хорошо себя зарекомендовал на современном фармацевтическом рынке такой препарат как "Аллергодил". Он выпускается в виде глазных капель и назального спрея. Средняя цена капель в столичных аптеках – 430 рублей, спрея – 530 рублей.

#аллергодил #глазныекапли #назальныйспрей

Публикация от Аптека "Милана" Грозный (@apteka.milana.grozny)

Так, антиаллергические глазные капли применяются для купирования проявлений аллергических поражений глаз (контактный конъюнктивит, сезонные аллергические заболевания глаз и т.п.). Препарат обладает мощным и длительным антиаллергическим эффектом, хорошо переносится, практически не вызывает побочных эффектов даже при длительном применении.

Основным действующим веществом "Аллергодила" является азеластин -  производный фталазинона, который оказывает антиаллергическое и противовоспалительное действие. Механизм действия капель связан с избирательным блокированием Н1-рецепторов (гистаминовых). Назальный спрей "Аллергодил" применяется, соответственно, для снятия симптомов аллергического ринита и риноконъюнктивита.

B бoльшинcтвe cлучaeв при лечении аллергии иcпoльзуют aнтигиcтaминныe пpeпapaты. Пpeпapaты из второго и третьего пoкoлeний aнтигиcтaминoв выпуcкaютcя в видe тaблeтoк и cиpoпoв, лeгки в пpимeнeнии и имeют минимум пoбoчныx эффeктoв.

Одним из таких лекарственных средств является "Kcизaл". Средняя цена препарата в московских аптеках – 390 рублей. Выпускается в виде таблеток и капель. Вне зависимости от лекарственной формы "Ксизал" принимается внутрь с небольшим количеством воды, натощак или во время еды.

Действующим веществом препарата является левоцитеризина гидрохлорид. Препарат быстро всасывается из пищеварительного тракта и начинает действовать практически моментально. Максимальной концентрации в крови Ксизал достигает примерно через час, выраженное терапевтическое действие продолжается еще сутки.

Выводится препарат из организма постепенно, в течение нескольких дней, в основном почками. При попадании в печень не образует никаких фармакологически активных соединений, чем обуславливается его безопасность и отсутствие лекарственного взаимодействия с другими фармсредствами.

Автор: Людмила Фоканова19 апреля 2017, 21:57

комментарии

Политика

Горбачев объяснил Западу лидерство Путина
Матвиенко нажаловалась Лаврову на страстного Сафронкова
За что наказали оскорбившего Путина ведущего
Отвергнутый Западом Лукашенко пожаловался Москве

Шоу-бизнес

Солнцев припомнил Собчак ее поведение на "Доме-2"
С Филиппа Киркорова требуют 25 миллионов по кредиту
Красотка из "Дома-2" избавляется от груди восьмого размера
Анна Большова о свадьбе с братом и разрыве с матерью

Проишествия

В Сирии убит российский военный советник
Российская гимнастка сорвалась с 10-метровой высоты (видео)
Китайцу из головы вытащили гвоздь с куском черепа
Соловьев назвал пустяком пропажу 800 тысяч рублей

Lifestyle

Марию Максакову охватила тоска
Маковецкий рассказал о съемках в "Трассе смерти"
Лидер "Воплей Видоплясова" отправил украинцев в гетто
Мединский назвал претензии к "Матильде" вакханалией
Культура

Боярская после скандала пришла на премию

В Москве состоялась церемония вручения театральной награды "Золотая маска"
Шоу-бизнес

Литвинову с голой грудью назвали ведьмой

Откровенное фото экстравагантной актрисы ошеломило фанатов
Происшествия

В Сирии убит российский военный советник

Офицер не допустил прорыва террористов в жилой городок
Шоу-бизнес

Солнцев припомнил Собчак ее поведение на "Доме-2"

По словам Рустама, Ксения обижала слабых

Гороскоп

Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук

Фоторепортажи

Андреева отличилась странным нарядом
Самые яркие Анны Каренины в кино
Марина Зудина нарасхват у мужчин на "Золотой маске"
Звездные мажоры собрались в Москве

Спорт

Плющенко шокировал заоблачными ценами в своей школе
Беременная Уильямс заставила Тарпищева сомневаться
Футболиста высмеяли за невероятный промах (видео)
Фигуристка Медведева побила мировой рекорд на ЧМ-2017

Регионы

Уральца избили за издевательство над сыном
Невозмутимый воришка-сивуч стал героем Сети (видео)
Иркутский "Ромео" убил отца 14-летней подруги
Россиян спасли от теракта на 9 мая по парижскому сценарию
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru