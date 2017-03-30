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Здоровье

Какие лекарства взять с собой в отпуск

Фото: Matt Cardy/Getty Images
Незаметно миновал первый весенний месяц, а значит, совсем немного времени осталось до начала сезона массовых отпусков. Какие лекарства могут внезапно понадобиться на отдыхе и как отнесется к ним таможня, выясняли Dni.Ru.
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Аптечка – это, наверное, одна из тех вещей, которые никогда не забудет взять с собой опытный путешественник. Но чем ее наполнить? У людей, страдающих хроническими заболеваниями, такого вопроса обычно не возникает. Тем же, с чьим диагнозом доктора еще не определились, приходится труднее. Чаще всего в их багаже оказывается набор из трех А – анальгетик, абсорбент и алказельцер. Все они, безусловно, полезны и весьма уместны на отдыхе, да только, к сожалению, далеко не во всех случаях. Советуем, отправляясь в аэропорт, положить в багаж еще несколько препаратов – и тогда ваш отпуск не омрачат неприятные сюрпризы.

Принимать с осторожностью

К сожалению, именно на отдыхе многим россиянам отказывает чувство меры, и вынесенный в заголовок принцип употребления спиртосодержащих жидкостей они начинают целеустремленно и даже злонамерено игнорировать. В результате организм, настроившийся было сбросить накопленный стресс, вынужден ежеутренне "поправлять здоровье", а непривычные заграничные добавки к алкоголю только усугубляют проблему.

Не собираясь отговаривать кого-либо от наиболее популярного у жителей постсоветского пространства способа отдохнуть, напомним, что опохмел – далеко не самый оптимальный способ вернуть себе способность радоваться долгожданному отпуску. Химики синтезировали уже довольно много различных веществ, позволяющих безболезненно расстаться с последствиями вчерашних возлияний, и не соскользнуть при этом в новую пьянку.

Фото: GLOBAL LOOK press

Это, например, "Алка-Зельтцер", чье название стало таким же нарицательным, как ксерокс и памперс. За вполне символические 300-350 рублей можно приобрести целую пачку этих волшебных таблеток, а если такая цена покажется чрезмерно большой (а вы точно за границу отдыхать едете?), то можно немного сэкономить, заменив его на "Алька-прим", который можно купить менее чем за 100 рублей.

Токсины – на выход

Некритичное отношение к алкоголю зачастую осложняется проблемами с пищеварением. Впрочем, даже самого убежденного трезвенника могут подкосить непривычные его желудку лакомства. И тогда на помощь взбунтовавшемуся кишечнику придется привлекать спецсредства.

Как известно, первостепенной задачей при любом отравлении является эвакуация еще не всосавшегося токсина. Если с желудком тут проблем не возникает и все происходит практически без нашего желания, то в кишечнике патогенные агенты могут задержаться чуть ли не на сутки. Собрать их и вывести вон помогут адсорбенты – "Энтеросгель" (в среднем 360 рублей), "Смекта" (порядка 150 рублей), "Зостерин-ультра" (от 130 рублей за пачку). Следуя по пищеварительному тракту, они впитывают в себя всевозможные гадости, очищая нашу внутреннюю среду от неосмотрительно проглоченного. Впрочем, большинство адсорбентов с такой же охотой нейтрализует и лекарственные препараты, поэтому принимать их вместе не стоит.

Если тратить деньги на очистку организма жалко, вполне можно ограничиться активированным углем (от 5 рублей за упаковку из 10 таблеток). Но тут низкую цену придется компенсировать количеством и тяжелым ручным трудом – для повышения эффективности углелечения доктора советуют таблетки непосредственно перед применением растолочь в мелкий порошок, разболтать в воде и полученный коктейль выпить. По рассказам очевидцев, несколько стаканов "черного доктора" в течение суток буквально творят чудеса, хотя его вкус и оставляет желать много лучшего. 

Фото: GLOBAL LOOK press

Как спастись от спазма

При отсутствии типичных признаков отравления живот все-таки разболелся, лучше всего сразу обратиться к врачу. Однако на отдыхе такая возможность имеется далеко не всегда. Может быть, до ближайшего доктора два ущелья и три перевала, а может быть, в вашу страховку просто не включили услуги гастроэнтеролога. Тогда на помощь придут спазмолитики, снимающие напряжение гладкой мускулатуры и тем самым убирающие не только саму боль, но и ее причину. (Но все же не забудьте при первой же возможности обратиться в больницу или поликлинику.)

Ассортимент спазмолитиков сегодня весьма широк. Это и хорошо зарекомендовавшая себя еще с советских времен "Но-шпа" (от 60 рублей), и более современный "Дицетел" (от 430 рублей), и отличающийся широким спектром действия "Бускопан" (от 350 рублей). Если ни одно из этих названий вам ничего не говорит, перед тем как включить их в свою аптечку, посоветуйтесь с врачом – может быть, он подберет что-то, подходящее именно вашему случаю.

Как запасной, а заодно и весьма экономичный вариант стоит держать таблетки с экстрактом красавки – "Бесалол" (средняя цена – 46 рублей), "Бекарбон" (от 35 рублей), "Белластезин" (от 80 рублей) и так далее. Это мощное оружие против спазмов и болей имеет один большой минус в виде сильного обезболивающего эффекта. После приема препаратов красавки несколько часов ни один врач не сможет понять, что с вами случилось, в ходе наружного осмотра и пальпации – ваши внутренности просто не прореагируют на исследование. Поэтому в обычных условиях злоупотреблять красавкой не рекомендуется.

Повышаем толерантность

Толерантность в медицинском смысле вещь не слишком хорошая. Этим термином в иммунологии обозначается подавление ответа защитной системы организма на воздействие внешних раздражающих факторов. Но если в путешествии вас внезапно настигла аллергия – без повышения толерантности не обойтись.

Сопли, кашель, отеки, шелушение кожи – аллергия многолика, и при первой встрече может поставить в тупик любого. Так что принимать антигистаминные препараты стоит только в том случае, когда вы точно уверенны, что в ваших проблемах виновата именно временно сошедшая с ума иммунная система, а не слишком холодный кондиционер или несколько лишних часов на солнце.

В аптеках сегодня можно найти довольно много лекарств, хорошо справляющихся с аллергенами. Вот уже полвека для этих целей применяют, например, недорогой отечественный "Димедрол" (от 26 рублей). Правда, одним из его неприятных побочных действий является сильная сонливость, так что все местные достопримечательности из-за него можно случайно проспать в прямом смысле этого слова.

И детям, и взрослым хорошо помогают более современные "Зодак" (от 150 рублей), "Тавегил" (от 160 рублей), "Кларитин" (от 220 рублей) и многие другие. Но нужно помнить, что как минимум некоторые из них рекомендовано принимать только курсами, и значит – стоит заранее позаботиться о том, чтобы взять с собой достаточный запас этих таблеток или капель.

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Я на солнышке лежу…

Если в ваших планах – полежать на пляже и обзавестись чудесным шоколадным загаром, постарайтесь не забыть о защитных кремах для кожи и солнечных очках для глаз. Знаменитая мультипликационная черепаха была совершенно права, уделяя столько внимания тому, чтобы получить от солнца много пользы и никакого вреда.

Дело в том, что вместе с ласковыми солнечными лучами вы получите и некоторую (в тропиках – повыше, на полюсах – пониже) дозу ультрафиолетового излучения. В малых дозах оно весьма полезно – тонизирует обменные процессы, сообщает коже приятный оттенок и стимулирует выработку полезнейшего витамина D. По слухам, не переносящие солнечного света вампиры лишены этой способности и буквально вынуждены потреблять витамин D исключительно вместе с пищей.

В больших дозах загар вместо пользы приносит серьезный вред. Солнечный ультрафиолет способен подавить иммунную систему, вызвать болезненные ожоги и даже привести к онкологическим заболеваниям кожи. Правда, последнее справедливо лишь при многократном и долговременном злоупотреблении солнечными ваннами. Однако не все коварные свойства света уже исследованы досконально – некоторые специалисты считают, например, что приведший к смерти знаменитой певицы Жанны Фриске рак был спровоцирован именно тем, что она слишком много времени проводила на солнце.

Учитывая все это, позаботьтесь о том, чтобы в вашей сумочке всегда лежал тюбик любого крема с SPF-фильтром, защищающего от ультрафиолета. Причем значение этого SPF должно быть не ниже 30. Так будет спокойнее.

Таможня дает добро

И заключительная по очереди, но никак не по важности деталь, о которой надо помнить, собирая лекарства в дорогу. Вам, судя по всему, придется проходить таможенный контроль, а в разных странах действуют разные, подчас весьма неожиданные правила, регулирующие ввоз медикаментов для личного использования. Обычно они изложены на сайтах посольств, да и сотрудники турфирм, как правило, осведомлены о фармакологических требованиях государств, в которые они вас отправляют.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Например, в Германии под строжайшим запретом находятся совершенно безобидные на взгляд российский провизоров обезболивающие "Найз" и "Кетанов". Финляндия может не пропустить на свою территорию антивирусный "Тамифлю", а в Польше к ампулам инсулина попросят справку, подтверждающую, что препарат вам действительно жизненно необходим. Наркосодержащие и транквилизаторы имеют хороший шанс доставить вам проблемы практически на любой границе.

Могут возникнуть сложности и с приобретением нужных препаратов на месте. Например, уже упомянутый "Тамифлю", продающийся в Москве за тысячу с небольшим рублей, на американском континенте может стоить от 100 до 180 долларов. Кроме того, практически на все лекарства, за исключением разве что витаминок, у вас могут потребовать рецепт врача, визит к которому стоит отдельных, весьма ощутимых денег.

Не хочется заканчивать на этой мрачной ноте. Опрос, проведенный среди часто бывающих за границей коллег и знакомых показал, что как правило, таможенники практически всех стран реагируют на содержимое ваших аптечек более чем лояльно. А если вы пользуетесь "зеленым коридором", то, скорее всего, они даже не станут ими специально интересоваться. Так что хорошего вам отдыха!

Автор: Дмитрий Самарин30 марта 2017, 16:02

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