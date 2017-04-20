Пуповинная кровь подарит "вторую молодость"

Американские ученые нашли очередной способ омоложения организма. Они выяснили, что кровь из пуповины человека улучшает работу мозга мышей.

Специалисты из Стэнфордского университета выявили уникальные свойства пуповинной крови человека. В рамках эксперимента ученые перелили ее в кровеносную систему пожилых мышей, пишет РИА ФАН. После этого работа мозга и память грызунов существенно улучшились, сообщает Nature.

"Содержимое крови вашей влияет на то, как ваш работает мозг, и на то, как вы думаете. К примеру, гиппокамп, центр памяти, с возрастом дегенерирует и уменьшается. Молекула TIMP2, содержащаяся в молодой крови, восстанавливает его функцию", – пояснил один из авторов работы Тони Висс-Корэй.

Если в мозг грызунов ввести выделенный фермент TIMP2, эффект аналогичен переливанию – серое вещество работает активнее. Если же этот химический элемент удалить из мозга – начинается слабоумие. По словам исследователей, ранее TIMP2 не связывали с когнитивными функциями.

Ученые пояснили: в крови новорожденных организмов содержатся определенные гормоны и другие сигнальные вещества, способствующие развитию. По мере старения они пропадают, поэтому тело и мозг со временем работают все хуже и хуже.

Вливание свежей крови, по-видимому, запускает процесс активного обновления. Обманывая природу таким образом, можно продлить полноценную жизнь.