Ученые нашли лекарство от старости

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса разработали препарат, который поможет людям приблизиться к бессмертию. Лекарство способно восстанавливать ДНК.

Специалисты провели эксперименты с использованием препарата NMN, созданного на основе метаболита НАД +, на мышах. Выяснилось, что "таблетка от старости" может излечивать клетки ДНК не только от старения, но и от радиации.

Кроме того, ученым удалось установить, что за процесс восстановления клеток отвечает НАД +. Именно о естественным образом присутствует в каждой клетке нашего организма, сообщает журнал Science Daily. Уже через неделю после начала эксперимента ДНК старых и молодых мышей были неотличимы.

Работа уже вызвала интерес NASA, поскольку данная методика может помочь в будущих полетах к Марсу. Ведь даже во время коротких полетов ДНК космонавтов подвержены ускоренному старению, вызванному космическим излучением.

Ранее уникальный препарат от старости создали российские ученые. Как писали Dni.ru, специалисты завершили его тестирование. Лекарство омолаживает органы и заживляет раны. Оно показало удивительные результаты во время опытов на мышах и дождевых червях.

Препарат разработан с применением новейших технологий из стволовых клеток. По словам ученых, "эликсир молодости" заставляет организм создавать новые клетки. Через несколько лет исследователи намерены начать испытывать препарат на добровольцах.